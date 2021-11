Magyarok készítik a Covid elleni orrspray-t

Az aerosol csirkékből származó IgY típusú antitesteket juttat a felső-légúti nyálkahártyákra, amelyek már a bejutási ponton semlegesíthetik a vírust. A technológia más, hasonlóan terjedő vírusokra is alkalmazható lesz a későbbiekben.

A védőoltás hatékonyan oltalmaz a koronavírus okozta komolyabb megbetegedéstől, de főleg most, a negyedik hullám felszállóágában a vakcináltság önmagában kevés. Nemcsak önmagunk, hanem a még mindig mintegy négymillió oltatlan, illetve oltottan is sérülékenyebb idős, krónikus betegséggel küzdő ember szempontjából is.

Arról nem is beszélve, hogy míg a világ népességének túlnyomó többsége nem rendelkezik megfelelő immunitással, addig a vírus mindig megtalálja a rést a pajzson: a különböző mutációk újabb és újabb globális járványhullámokat indítanak – itt írtunk erről részletesebben.

Koronavírus ellen

Elsődleges fontosságú a megelőzés, az unásig ismételt eszközök, mint maszkhasználat, távolságtartás, kézmosás, -fertőtlenítés stb. E téren várható újdonság Magyarországról a PTE Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Nemzeti Laboratóriuma és a steril (SPF) tojásokra szakosodott Prophyl Kft. összefogásából:

egy koronavírus elleni orrspray, ami meggátolhatja a kórokozó bejutását a szervezetbe, illetve amely később más felső-légúti vírusra is „átprogramozható”.

Nyilván sokan találkoztak már hasonlóval hirdetések formájában, netán vásároltak is, de Dr. Jakab Ferenc virológus professzor, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egyetemi tanára a 24.hu-nak elmondta: ha vannak is többé-kevésbé hasznos termékek, a tudomány által leírt, kísérletekkel igazolt, direkt koronavírus elleni orrspray egyelőre nem létezik.

A technológia nem újkeletű, hiszen számos vírus esetben próbálkoztak már hasonló eljárás kidolgozásával. Az azonban biztosan a csillagok szerencsés állása, hogy a Baranya megyei régióban, egymástól néhány tíz kilométerre található az a két laboratórium, ahol ezt a – remélhetőleg hatékony – terméket ki tudják fejleszteni. Egyelőre nem tudni, a magyar fejlesztés végül világelsőként kerül-e piacra, de az igen, hogy amennyiben elér az előállítás/termék fázisába, egy 100 százalékban hazai fejlesztésű koronavírus ellenes szer lehet belőle.

Elsődleges védelmi vonalat alkot

Szervezetünk immunarzenáljának jelentős részét alkotják az immunglobulinok, köztük az úgynevezett immunglobulin G, rövidítve IgG. A kifejezés az ellenanyagszintet vagy antitestek jelenlétét vizsgáló COVID-tesztek révén lehet ismerősismerős – az IgG-t vérmintából mutatják ki, mennyisége pedig azt jelzi, jelen van-e a szervezetben a koronavírus semlegesítésére alkalmas immunglobulin.

Ez a molekula kötődik a vírus tüskefehérjéjéhez, amivel megakadályozza, hogy az a sejtekhez kötődjön, magyarán képes legyen fertőzni. Az IgG megfelelője madarakban az immunglobulin Y (IgY). Ha egy csirkét beoltunk egy specifikus SARS-CoV-2 fehérjével, szervezete megkezdi az IgY gyártását, az anyag pedig nagy mennyiségben megjelenik a tojásaiban is. Innentől kezdve már „csak” ki kell vonni a tojásból, aerosol létrehozására alkalmas közegbe helyezni, és használatra kész.

Mivel azonban számunkra a szárnyas IgY »testidegen« anyag, így azt kizárólag lokálisan, nyálkahártya felszínén lehet alkalmazni.

– magyarázza a szakember.

Gyógyszerként vagy injekcióként az emberi szervezetbe jutva idegen anyagként viselkedik, toxikus lehet. Így viszont az IgY így beborítja a felső-légutak nyálkahártyáit és blokkolja a kórokozót éppen annak bejutási útvonalán, magyarul megköti a vírus tüskefehérjéit, még mielőtt azok a sejtfelszíni ACE2 receptorokhoz kötődnének. Hozzáteszi: amint a technológia bevetésre kész, a későbbiekben könnyen módosítható, átalakítható más felső-légúti vírusok ellen.

Kísérleti fázisban

Jakab Ferenc hangsúlyozza, hogy az egészben a technológia a nagyszerű. Humán gyógyászati felhasználásra érthető módon nem alkalmas bármilyen alapanyag, hanem „hipertiszta”, úgynevezett Specific Pathogen Free, azaz Specifikus Kórokozóktól Mentes tojásra van szükség (ennek rövidítése az SPF), amelynek globálisan magasan jegyzett gyártója a Prophyl Kft. Ehhez jön az Pécsi Tudományegyetem világszínvonalú, 4-es besorolású víruslaboratóriuma a maga szakembereivel, így áll össze a tudásbeli és technológiai háttér.

Hogy mindebből mikor válik mindenki számára elérhető termék, az már nem a kutatókon múlik. A tudomány ezen szelete csak az állatmodellezések lezárásáig kíséri a folyamatot, utána a klinikai fázisokon a sor, amelyek már túlmutatnak a kutatási laboratóriumokon.