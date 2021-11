Ez az eddigi legszennyezőbb ENSZ klímacsúcs

Az lehet, hogy ez az eddigi legsürgetőbb ENSZ klímakonferencia, amit valaha tartottak, de hogy az egyik legszennyezőbb is, az már most biztosnak látszik: a The Scotsman szerint a COP26 kibocsátása több mint duplája lesz a 2019-es klímacsúcsénak. A COP26 számára készült felmérésből az derül ki, hogy nemcsak hogy környezetbarát nem volt a konferencia, sokkal szennyezőbbre sikerült, mint a korábbiak.

Az elemzés szerint a COP26 nagyjából 102500 tonna szén-dioxid kibocsátásáért lesz felelős. Ennek 60 százaléka kizárólag a nemzetközi repülőutakból jön össze. Ezzel kapcsolatban egyébként korábban is érte már szó a ház elejét: a világ vezetői ugyanis nagyjából 400 privát géppel érkeztek, köztük egyébként saját köztársasági elnökünk, Áder János is.

A Greenpeace egyik vezető kutatója, dr. Doug Parr elmondta: az, hogy ilyen kibocsátással jár egy olyan konferencia, ahol nem sikerült még jelentős eredményeket hozni, mutatja, mennyire komolyak az egyezkedések.

A 2019-es COP 51 101, a szintén fontos 2009-es koppenhágai COP 26 000 tonna szén-dioxid kibocsátásáért volt felelős. A párizsi klímaegyezmény csúcseseménye 43 000 tonna szén-dioxiddal járt.