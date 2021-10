Ötödször is kifogta az óriáspontyot, és már nevet is adhatott neki

Ötödször is kifogta az óriáspontyot, és már nevet is adhatott neki

Három év alatt ötször fogta meg ugyanazt a pontyot egy horgász Bokodon – írja a Pecaverzum. A halat tónál érvényben lévő új szabályok szerint chippel látták el, a sikeres horgász pedig a nagypapája után el is nevezte a tükröst, méghozzé Hegének.

Október 26-án kora hajnalban Maczali Kevin a Komárom-Esztergom megyében található Bokodi-hűtőtónál horgászott, mikor igazi nagyhalas kapásra ébredt. A kapásjelző először csak lassan kezdett el csipogni, aztán, ahogyan kell, begyorsult. A tónál érvényben lévő szabályok szerint 150 méterig lehet behúzni, Kevin is azon a távon horgászott. Amint megemelte a botot, és érezte, hogy a hal megindul, azonnal csónakba pattantak társával, és mentek a hal után.

„Általában rámegyünk a halakra több okból is. Így kíméletesebb a fárasztás és a halvesztés esélye is kisebb. A fárasztás körülbelül 20 percig tartott. Amikor elsőnek feljött, már akkor láttam, hogy elég nagy feje van és ahhoz képest nincs akkor teste. Ismerősnek tűnt a hal, aztán a merítésnél már biztos voltam benne, hogy kivel van dolgom” – monta Kevin, aki azt is elmondta, hogy bizony ezt a halat már ötödszörre fogta ki az elmúlt három évben.

Először 2019-ben sikerült horogra csalnom, majd abban az évben még egyszer találkoztunk, már akkor 16 kiló fölött volt. 2020-ban is kétszer sikerült megfognom 17 kiló feletti tömeggel. És most ismét abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy újra a kezemben tarthattam.

2020 nyara óta a Bokodi-hűtőtónál chippel látják el a 15 kilónál nagyobb pontyokat. Éppen ezért Kevin eltette a halat, és hívta a halőröket. Ki is derült, hogy bőven 15 kiló felett van, a pontos tömege 16,40 kilónak mutatkozott a mérleg kijelzőjén.

„Mivel még nem volt megjelölve, ezért biztos, hogy több mint egy éve nem volt horgon. A halőri hitelesítés és chippelés után elnevezhettem a visszatérő vendégem. Egy igazi öreg harcosról lévén szó, így nagypapám emlékére a Hege nevet választottam” – mondta Kevin.