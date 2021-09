Videó Ennél több ragadozót még nem mérgeztek meg hazánkban

Négy hét után még mindig kerülnek elő mérgezett csalifalatok és elhullott állatok a Pest megyei Tura környékén. Hazánk legnagyobb ragadozómérgezésében 7800 hektáron eddig 114 elpusztult állatot találtak, köztük nyolc védett faj 93 egyedét. Három, fokozottan védett faj is érintett, két barna kánya, egy hamvas rétihéja és egy egymillió forint eszmei értékű rétisas is áldozatul esett, csakúgy mint több róka, kutya és macska. A természetvédelmi kár értéke eddig körülbelül hétmillió forint, de jelenleg is speciálisan képzett kutyák kutatnak további csalik és elhullott állatok után. Ki és miért tesz ilyet? Hogyan segíti a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kutyás keresőegysége a természetvédelmet?