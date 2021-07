Egy harvardi fizikus elkezdi keresni a földönkívülieket

Nemzetközi kutatás indul, hogy megtalálják az idegen intelligencia lehetséges nyomait – írja a Live Science. A Galileo Projectet Avi Loeb, a Harvard Egyetem Csillagászati Tanszékének feje vezeti. A szakember az utóbbi időkben a földönkívüliekkel kapcsolatos elméleteivel került be a hírekbe, idén egy könyve is megjelent, melyben azt írta, egy idegen szerkezet suhanhatott át 2017-ben a Naprendszeren. A Földönkívüliről szóló bemutatónkat itt, a kutatóval készült interjúnkat pedig itt olvashatja.

Loeb és kollégái az új projektben arra törekednek majd, hogy olyan jeleket azonosítsanak, melyek még aktív technológiai civilizációktól származnak.

A csapat csillagászati vizsgálatok és teleszkópok adatait fogja elemezni, és új algoritmusokat is kifejleszt majd mesterséges intelligencia segítségével. A szakértők lehetséges csillagközi utazókat, idegenek által épített műholdakat, illetve azonosítatlan égi jelenségeket (UAP) fognak keresni.

Loeb úgy gondolja, a tudomány nem utasíthatja el a stigmák és a kulturális preferenciák miatt a potenciális földönkívüliekkel kapcsolatos magyarázatokat. A kutató kiemelte, szó szerinti és átvitt értelemben is új távcsöveken át kell szemlélődnünk.

Loeb korábban felvetette, hogy a 2017-ben észlelt ‘Oumuamua, a Naprendszer első ismert csillagközi objektuma egy idegenek által épített napvitorla lehetett. A fizikus szerint az ‘Oumuamua több furcsa tulajdonsága is megmagyarázható egy mesterséges szerkezettel. A kutatót hipotézise miatt rengeteg kritika érte, a szakértők többsége szerint elképzelése tudományos szempontból megalapozatlan és szenzációhajhász.

A hétfőn bejelentett Galileo Project egyik feladata az lesz, hogy megtalálják, illetve megfigyeljék az ‘Oumuamuához hasonló objektumokat rendszerünkben. Ha sikerülne több adatot gyűjteni az ilyen égitestekről, azzal jobban megismerhetnénk természetüket.

Loeb és társai UAP-ket, közismert nevükön ufókat is vizsgálnak majd. Az Egyesült Államokban a közelmúltban hoztak nyilvánosságra egy átfogó jelentést a hadsereg által észlelt jelenségekről, a dokumentumokkal kapcsolatban a NASA vezetője is megszólalt. Loeb egy idén júniusban publikált cikkében azt írta, az ufók akár idegen civilizációk szondái is lehetnek.

A Galileo Project neve Galileo Galileire utal. Az uttörő kutató saját építésű távcsöveivel fontos felfedezésekre jutott, eredményei pedig óriási hatást gyakoroltak a fizikára, a csillagászatra és egyéb tudományterületekre. Loeb gyakran húz párhuzamot önmaga és Galilei között, véleménye szerint a mai mainstream tudomány ugyanúgy utasítja el az idegenekkel kapcsolatos elméleteit, ahogy a 17. században az inkvizíció Galileit.