Káprázatos felvételek készültek a Mars westernbe illő tájáról

A NASA Curiosity marsjárója jelenleg a Gale-kráterben fekvő Mont Mercounál jár – írja a Universe Today. A magas formációnál jól megfigyelhetőek a réteges marsi kőzetek, hasonló üledéklerakódásokat a Földön jellemzően olyan helyeken látni, amelyek egykor egy tó fenekét alkották.

A kutatók úgy vélik, hogy a távoli múltban a Gale-kráter helyén is egy hatalmas tó állt, amelyben talán primitív létformák is jelen voltak.

A Curiosity útja során rengeteg felvételt készít, és a Mont Mercout is megörökített már. A képeket a NASA rendszeresen közzéteszi, felhasználásukkal pedig a profik és a lelkes amatőrök kifejezetten jó minőségű felvételeket hoznak létre. Kevin Gill például 202 nyers fotót kombinálva alkotta meg az alábbi képet.

Mattias Malmer egy lépéssel tovább ment, és a Mont Mercout ábrázoló fotókból egy rövid videót készített el.

A Curiosity felvételein utóbb felhők is megjelentek, Stuart Atkinson az ilyen képek segítségével hozott létre egy westernbe illő fotót.

These beautiful viewss of clouds in the martian sky, taken by @MarsCuriosity are going to be hailed as classics in years to come, I’m sure of that… Original Images Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ Additional processing S Atkinson pic.twitter.com/uRexjqTyoQ

— mars_stu (@mars_stu) March 22, 2021