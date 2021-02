Az emberi szennyezőanyagok miatt pusztulnak rákban az oroszlánfókák

A Kaliforniai Tengeri Emlősök Központ (The Marine Mammal Center) kutatása megállapította, hogy az oroszlánfókák között terjedő rákos megbetegedéseket egyértelműen a környezeti szennyezőanyagoknak való kitettség okozza – olvasható az Eurekalerten megjelent sajtóközleményben. A szakértők húsz év alatt több mint négyszáz beteg állatot vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az emberi szennyezések súlyosbítják az oroszlánfókák helyzetét.

Az eredmények azt is kimutatták, hogy az oroszlánfókákban nagyon magas a zsírban megmaradó szennyeződések aránya. A Frontiers in Marine Science tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint

a környezetszennyezés visszaszorításával az oroszlánfókák pusztulása is mérsékelhető lenne.

A kutatók szerint aggodalomra adhat okot az is, hogy azok a szennyezőanyagok, amiket a fókák zsírjában találnak, sokszor már évek óta nem használhatók – ez azt jelenti, hogy nagyon sokáig fellelhetők a környezetben, és még mindig szennyezik azt. Az is problémás, hogy nagyon hasonló dolgokat fogyasztunk mi, emberek is a tengerből, mint amiből az oroszlánfókák étrendje áll – a szakértők szerint ez azt is jelentheti, hogy az emberi szervezetre is hathatnak azok a szennyezőanyagok, amelyek a fókákat pusztítják.