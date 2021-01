Szabadulása után is rója a fogságban megszokott köreit a medve

A HVG szúrta ki a Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet videóját, amelyen egy 20 év rabság után szabadon engedett medve látható. A felvétel nagyon szomorú: az állat ugyanis még a szabadban is a fogságban megszokott köreit rója, mintha nem venné észre, hogy szabad.

After 20 year of captivity Ina the bear is still trapped in her virtual cage. Whenever you go to visit a zoo with tiny cages or a circus where bears perform remember this. #FreedomPlanet #animals #sanctuary #Libearty pic.twitter.com/ng6egCgU5l

