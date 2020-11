Százéves vérengzés nyomaira bukkanhattak

A tulsai mészárlás tömegsírjára bukkanhattak a város egyik temetőjénél – írja a Live Science.

1921. május 31-én etnikai alapú zavargások kezdődtek az oklahomai városban, az eseménynek akár 300, főként afroamerikai áldozata is lehetett.

Phoebe Stubblefield, a Floridai Egyetem antropológusa és kollégái az Oaklawn temetőn kívül megtalált tömegsírban több koporsót is azonosítottak. A szakértő tagja volt annak az 1997-ben létrehozott bizottságnak, amely elsőként vizsgálta ki az 1921-es mészárlást. A csoport 2001-ben adta ki összefoglaló jelentését, ebben több olyan javaslatot is megfogalmaztak, melyet az állam végül figyelmen kívül hagyott – ilyen volt például az áldozatok leszármazottainak járó jóvátétel.

Jelenleg egy újabb bizottság dolgozik az esemény vizsgálatán, a zavargás pedig ismét a figyelem középpontjába került, hiszen jövőre lesz a százéves évfordulója. Tavaly már feltártak a környéken egy tömegsírt, amelyben az áldozatok maradványai lehetnek.

Egyelőre nem tudni, hogy a most megtalált maradványok valóban a mészárláshoz köthetőek-e, ugyanakkor több jel is erre utal. A tömegsír például azon a helyen fekszik, amely a szegregáció korszakában az afroamerikaiak területe volt. A korabeli források alapján ráadásul a környéken több áldozatot is eltetemettek.

A szakértők eddig 18 személy nyughelyét találhatták meg, de a sírban további maradványok várhatnak a felfedezésre. A cél az, hogy a csontokat átfogó vizsgálat alá vessék.

Kiemelt kép: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP