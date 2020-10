A Földnél is barátságosabb bolygókat találhattak

Egy új vizsgálat alapján legalább két tucat Naprendszeren kívüli bolygó, azaz exobolygó a Földnél is kedvezőbb lehet az élet számára – írja a Live Science. A tanulmányban a szerzők azt írják, ezek az objektumok bolygónknál idősebbek, melegebbek, nedvesebbek és nagyobbak lehetnek, emiatt pedig érdemes keresni rajtuk az idegen létformák nyomait.

Dirk Schulze-Makuch, a Washingtoni Egyetem asztrobiológusa szerint érdemes a komplex élet számára leginkább alkalmas égitesteket keresni, de nem szabad túlságosan ragaszkodni a „második Föld” kutatásához, hiszen lehetnek még barátságosabb objektumok.

A szakértők eddig több mint 4 ezer exobolygót fedeztek fel, ezek többsége mai tudásunk alapján nem lehet megfelelő az élet kialakulásához. Egyes égitestek azonban kellemes távolságra keringenek gazdacsillaguktól: az úgynevezett lakható zónában az objektumokon fennmaradhat az általunk ismert élet alapja, a folyékony víz. Schulze-Makuch és kollégáinak célja az volt, hogy azonosítsák a leginkább lakhatónak tűnő exobolygók tulajdonságait.

A szakértők szerint első körben megfelelő méretű és korú csillagokra van szükség, ezeknél érdemes nagyobb bolygókat keresni. A kutatók úgy számoltak, hogy egy melegebb égitest a Földnél is barátságosabb lehet, igaz, több vízre is szüksége van. A csapat szerint egy ilyen objektumhoz egy nagyobb vagy közelebbi hold is társulhat, amely gravitációjával stabilizálhatja az exobolygó pályáját.

Bár ezen faktorok nagy része egyelőre nem figyelhető meg az exobolygóknál, a kutatók így is találtak 24 jelöltet, melyeket később, jobb műszerekkel érdemes lesz vizsgálni. Mindegyik égitest 100 fényévnél messzebb fekszik, de elképzelhető, hogy hasonló objektumok ennél közelebb is várnak felfedezésre.