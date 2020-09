Ezzel az űreszközzel vizsgálhatnánk közelről a Vénuszt

A Naprendszer belső bolygói közül a Vénusz közeli vizsgálata a legnehezebb. Ennek oka az, hogy az égitest felszínén elképesztő, 464 Celsius-fokos forróság uralkodik, ilyen extrém környezetben még a legellenállóbb leszállóegységek is hamar tönkremennek. Egy új terv, a Calypso Venus Scout ugyanakkor megoldást kínálhat – írja a Space.com.

Mivel a Vénusz nem sokkal kisebb bolygónknál, gyakran a Föld testvéreként hivatkoznak rá. Ennek ellenére a két égitest nagyon különböző, a Vénusz rendkívül barátságtalan: atmoszférája szinte csak szén-dioxidból áll, felszíni nyomása pedig a földi tengerfenék nyomásának 92-szeresével egyenlő. A Vénuszon eddig csak a Szovjetunió próbálkozott landolással a Venyera-programban, ezek a szondát kisebb sikereket értek csak el. Az utolsó űreszköz, amely elérte a felszínt, az 1982-es Venyera-14 volt.

Hiába telt el több évtized a program vége óta, még ma sem tudnak a mérnökök olyan szerkezetet építeni, amely hosszabb ideig is kibírná a bolygó felszínén. További problémát jelent, hogy a Naprendszerben több olyan égitest is van, amely iránt nagyobb a tudományos érdeklődés – gondoljunk csak a Marsra. Utóbbin talán változtatni fog, hogy a közelmúltban egy olyan anyagot észleltek a bolygó légkörében, amely talán az élet nyoma is lehet.

Egy közelmúltban megjelent tanulmányban a szerzők egy potenciális szondát mutatnak be, amely közelről is elemezhetné a Vénuszt.

Bár a Calypsót egyelőre a NASA döntéshozói nem vizsgálják, így is érdekes koncepcióról van szó.

Az űreszköz a bolygóhoz köthető két fő probléma, a forró felszín és az átláthatatlan magasság között egyensúlyozna. A meleg miat a talajnál hamar megsemmisülnek a leszállóegységek, az égitest körül keringve viszont nem látnak át a szondák a vastag felhőtakarón.

A Calypsóhoz egy stabilan 50 kilométeres magasságban, biztonságos környezetben szálló ballon tartozna, melyről egy 15-30 kilométer hosszú kábelről engednének le egy szondát. Ez már képes lenne betekinteni a fellegek mögé is, amikor pedig túlságosan felmelegedne, visszahúznák a ballonba, hogy aztán ismét leereszkedhessen.

Könnyen elképzelhető, hogy egy nap egy hasonló űreszközzel elemezhetjük majd közelről is a különleges bolygót.

