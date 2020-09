Százmillió éves spermiumra bukkantak

Szakértők egy csoportja az eddigi legősibb spermiumot fedezte fel egy 100 millió éves borostyánban – írja a Live Science. A hímivarsejt egy korai kagylósráktól származik, ezek a parányi élőlények maximum 3 centiméter hosszúra nőnek meg, testüket pedig kettős héj védi. Az állatok ezen csoportjába napjainkban több ezer faj tartozik, ezek közül több fajnál is megdöbbentően nagyok a spermiumok – a rekorder 11,8 centiméter hosszú.

A mostani tanulmányban bemutatott hímivarsejt is aránylag hatalmas, és 50 millió évvel idősebb, mint az eddig ismert legkorábbi spermium.

A különleges lelet egy észak-mianmari bányából került elő. A megkövesedett gyantában 39 ősi kagylósrákot azonosítottak, ezek közül 31 példány egy korábban ismeretlen fajhoz, a Myanmarcypris huihoz tartozott. Az egyedek átlagosan 0,59 milliméteresek voltak.

Az egyik nőstény példány lágy szövetei is konzerválódtak, a maradványokat vizsgálva a kutatók négy apró petét találtak. Sőt az állat spermatékájában (a hímivarsejteket tároló szervében) egy másik gyanús objektumot is észleltek. Vang He, a Kínai Tudományos Akadémia szakértője komputertomográfiával hozta létre az objektum eredeti formájának 3D-s képét, az adatokat pedig megküldte Renate Matzke-Karasznak, a müncheni Lajos-Miksa Egyetem munkatársának.

Azonnal gratuláltam neki a legkorábbi állati spermium rekonstruálásáért

– mondta a kutató. A szakértők becslése alapján a hímivarsejt 200 mikrométer hosszú lehetett.

Ezt megelőzően a legkorábbi ismert spermium 50 millió éves volt, ez egy Antarktiszon azonosított gyűrűsféreg gúbójából származik.