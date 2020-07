Ma sem ússzuk meg eső és széllökések nélkül

50 milliméternyi eső is eshet a keleti megyékben

A kiderül.hu aktuális előrejelzései szerint a mai napon sem a kifejezetten nyári időjárás lesz a jellemző Magyarországon. A Dél-Dunántúlon és a középső tájakon a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz, másutt többnyire erősen felhős marad az ég. Északon, északkeleten többfelé, máshol szórványosan fordul elő eső, zápor, az északkeleti megyékben és a délnyugati határ mentén zivatar is lehet. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, főként a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

A vasárnapi kilátások szintén nem kedveznek az itthon nyaralóknak: a több-kevesebb napsütés mellett gyengén és erősen felhős időszakok, illetve területek egyaránt lehetnek. Szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarban viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet július 19-én 22 és 27 fok között várható.

Kiemelt kép: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / AFP