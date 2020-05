Újabb kutatás bizonyítja: a maszk lassítja a koronavírus terjedését

A WHO azonnal leállította az egyik koronavírus-gyógyszer kutatásait

Újabb kutatás bizonyítja, hogy érdemes maszkot hordani a koronavírus-fertőzés csökkentése érdekében: az Amerikai Tudomány Fejlődéséért Egyesület (American Association for the Advancement of Science) kutatása kimutatta, hogy lassítja a vírus terjedését a maszkviselés – írja az EurekAlert.

Az egyesület szerint egyre több a bizonyíték arra, hogy a koronavírus aeroszolok útján is terjedhet, azaz például beszéd során, vagy egyszerű légzéssel is átadhatjuk valakinek, ha fertőzöttek vagyunk. Egy friss kutatás szerint a hangos beszéd nagyjából 1000-100000 fertőzőképes vírust tartalmazó részecskét lövellhet a levegőbe. Mindez alátámasztja, hogy három dolog nagyon fontos a járvány idején:

a gyakori és széles körű tesztelés,

a maszk viselése,

valamint a szociális távolságtartás.

A szakértők szerint a megfelelően felhelyezett, méretben is jó maszkok fontos fizikai akadályt képeznek a vírusok számára, hiszen a tünetmentes fertőzöttek száján és orrán kiáramló aeroszolok mennyiségét megtizedelhetik. Azok az országok, amelyek a legsikeresebben küzdöttek meg a COVID-19-cel, korán bevezették a kötelező maszkhasználatot.

A kutatók abban is megegyeztek, hogy különösen fontos a maszk viselése az egészségügyi dolgozóknak, a kórházban fekvőknek, és az olyan rossz szellőzéssel rendelkező helyen tartózkodóknak, mint az éttermek vagy a repülőjáratok.