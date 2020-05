Máshogy gondolkozik az a depresszióról, aki átesett már rajta

A koronavírus lelkileg is megviselheti az egészségügyi dolgozókat

A Rutgers Egyetem kutatásából kiderül, hogy azok, akik a depressziót biológiai okokra vezetik vissza, rendszerint komolyabban veszik a betegséget, és jobban hisznek a gyógyszeres kezelés hatékonyságában is – írja az EurekAlert. Hajlamosabbak azt is gondolni, hogy sokkal súlyosabb a helyzet, és tovább tart, mint azok, akik kizárólag lelki okokra vezetik vissza a betegséget.

A Journal of Mental Health tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok, akik úgy gondolják, hogy a depresszióra való hajlam örökletes, vagy hogy agyi változások okozzák, kevésbé viszonyulnak negatívan a depressziós emberek felé.

A kutatók 319 embert kérdeztek a depresszióval kapcsolatos gondolataikról, majdnem a válaszadók fele (48,6%) számolt be arról, hogy korábban érintette a mentális zavar. A szakértők kifejtették, hogy a kutatásra azért volt szükség, mert nagyon keveset tudunk az emberek depresszióhoz való hozzáállásáról, pedig ez befolyásolhatja azt is, hogyan viszonyulnak az ettől szenvedő társaikhoz. A gondolkodásmód azt is megváltoztathatja, hogy egy esetleges saját depresszió során kérnek-e orvosi segítséget.

Azok a válaszadók, akiknek korábban volt tapasztalatuk a depresszióval, vagy nagyon közeli szerettük szenvedett benne, kevésbé fordultak negatívan a probléma felé. Közülük többen gondolták úgy, hogy a depresszió biológiai betegség.

Az eredmények azt mutatják, hogy nagyon változó, ki mit gondol a depresszióról, de az elmondható: aki találkozott már vele, és úgy gondolja, hogy biológiai, és nem csak mentális betegség, elfogadóbb a tőle szenvedőkkel szemben.