Hatalmas aszteroida érkezik jövő héten

A Föld mellett naponta haladnak el kisebb objektumok, az 1998 OR2 jelű égitest azonban különlegesnek számít. Az aszteroida kifejezetten nagy, viszonylag közel jár majd, ráadásul már régóta ismerik a kutatók. Az 1998 OR2-t a római Virtuális Teleszkóp Projekt és a Puerto Ricó-i Arecibo Csillagvizsgáló is figyeli – írja a ScienceAlert. A két obszervatóriumot egyelőre nem zárták be a COVID-19 miatt.

Az égitest nem jelent fenyegetést a Földre, nagyjából 6,3 millió kilométerre fog elhaladni. Az objektumot 1998-ban fedezték fel, azóta a kutatók folyamatosan gyűjtik róla az adatokat, így 2197-ig képesek voltak viszonylag pontosan megjósolni a pályáját.

Enjoy this super video, showing potentially hazardous #asteroid #1998OR2 moving across the stars, preparing for its SAFE flyby next 29 April. @BadAstronomer @AsteroidDay @PopSci @earthskyscience @universetoday @SkyandTelescope

Full res version: https://t.co/OHKUvGhH4f pic.twitter.com/p1T2hUuI9Q

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) April 17, 2020