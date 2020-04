Májusban indulhat a SpaceX első emberes küldetése

A NASA 2011 óta az oroszok űrhajóit használja arra, hogy embereket juttasson el a Nemzetközi Űrállomásra. Ekkor vonult nyugdíjba az utolsó Space Shuttle, az USA újrahasznosítható űrrepülőgép-flottájának utolsó darabja is. Most, majdnem tíz év után először indul majd ember a világűrbe amerikai földről, arról a kilövőállomásról, amelyről az Apollo-hajókat és a Shuttle-öket is indították.

A SpaceX űrkapszulája, a Crew Dragon most fog először embert szállítani az űrbe, miután elvégezte a megfelelő biztonsági teszteket. A két asztronauta Bob Behnken és Doug Hurley lesz, akik egy amerikai és két orosz űrhajóshoz csatlakoznak az ISS-en. Az út nagyjából 24 óráig fog tartani.

Ha a küldetés sikerrel jár, Elon Musk SpaceX-e lesz az első privát vállalat, amely embert vihet az űrbe. Nemcsak a kapszula, a rakéta is az ő fejlesztése, a Falcon Nine már sokszor bizonyított különböző, nem emberes missziókon. Ezzel az amerikaiak többet nem lesznek rászorulva az orosz Szojuzra, és nemzetközi együttműködés nélkül is fel tudnak küldeni asztronautákat az űrállomás fedélzetére.

Egyelőre úgy néz ki, hogy az indulás május 27-én esedékes.

Főkép: Jim WATSON / AFP