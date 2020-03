Koronavírus: Izland mutatja a példát mindenkinek

Izland különleges tesztelési stratégiát vezetett be, hogy megküzdjön az új koronavírussal – írja az IFLScience. Bár igen kis nemzetről van szó, adataik így is sokban segíthetnek a COVID-19 megértésében.

A betegség február végén jelent meg az országban. A hatóságok a deCode Genetics vállalattal összefogva eddig több mint 12 600 embert teszteltek, ez a populáció mintegy 3,5 százalékát jelenti. Összehasonlításképp: az Egyesült Államokban eddig a lakosság 0,16 százalékát vizsgálták meg.

Izlandon a legtöbb országgal ellentétben mindenki számára biztosítanak tesztet, még azoknak is, akik nem produkálnak tüneteket.

Eddig több mint 800 beteget azonosítottak, közülük legalább 250 ember külföldről hozta be a betegséget.

Fontos kiemelni, hogy egyelőre igen korai eredmények állnak rendelkezésre, Izland pedig sok szempontból, így társadalmában és infrastruktúrájában is egyedi. Ennek ellenére a helyi adatok segíthetnek jobban megérteni az új koronavírus viselkedését.

Az információk alapján a fertőzött izlandiak mintegy fele egyáltalán nem tapasztal panaszokat, a másik fél pedig többnyire enyhe, megfázásra emlékeztető tüneteket produkál. Az eddig elvégzett tesztek alapján eddig csak a lakosság töredéke betegedett meg.

Az adatok emellett a vírus mutálódásáról is árulkodnak. A szakértők találtak egy beteget, akit a kórokozó két változata is megfertőzött, emellett 40 Izland-specifikus mutációt is azonosítottak. Bár a mutáció elsőre félelmetesnek tűnhet, a vírusok életciklusának természetes része, és nem okoz különösebb problémát.

Izland populációja ugyan kicsi, az országban csupán 364 ezer ember él, a helyi tesztelési stratégia mégis sok más ország számára lehet követendő példa.