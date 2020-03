A túl sós ételek gyengítik az immunrendszert

Nemsokára a saját immunrendszerünk is legyőzheti a rákot

A Bonni Egyetemi Kórház kutatásából kiderül: nemcsak a magas vérnyomás kialakulását segítheti elő a sóban gazdag táplálkozás, hanem az immunrendszert is jelentősen gyengíti. A megvizsgált egerek sokkal érzékenyebbek voltak a bakteriális fertőzésekre, és az önkéntesek is gyengébb immunrendszerről számoltak be – írja a Science Daily.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján az egészséges sófogyasztás megáll napi 5 grammban, ami nagyjából egy teáskanálnak felel meg. Ehhez képest legtöbben azért többet fogyasztunk, a Bonni Egyetem német példákat hozott fel: a férfiak tíz, a nők pedig nyolc grammot átlagosan. Azt már egy ideje tudjuk, hogy a magas sótartalmú ételek fogyasztása elősegítheti a magas vérnyomás kialakulását, arra viszont eddig nem készült komoly kutatás, hogy milyen hatással van az immunrendszer működésére.

A Science Translational Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a sok sót fogyasztó egerek lépében és májában százszor, ezerszer több betegséget okozó patogént találtak, mint azokéban, akik nem ettek ennyire sósan. A húgyúti fertőzésekből is lassabban gyógyultak ki azok az állatok, amelyeket magas sótartalmú étrendre fogtak a kutatók.

Az önkéntesek immunrendszere is gyengült: naponta hat gramm sóval kellett többet fogyasztaniuk, mint amennyit minden nap szoktak, ez nagyjából két gyorséttermi étel plusz sótartalmának felel meg.

Az önkéntesek immunsejtjei sokkal gyengébben reagáltak a baktériumokra, mint korábban.

Mindennek az az oka, hogy az extra sót a vesék szűrik ki, és a vizelettel együtt távozik – a vesének van egy nátrium-kloridot érzékelő belső rendszere, ami megkezdi a só kiválasztását. Csakhogy ennek a folyamatnak van egy mellékhatása is: úgynevezett glükokortikoidok halmozódnak fel a szervezetben, amelyek gátolják a granulociták, azaz a vérben található leggyakoribb immunsejtek működését.

A kutatók felhívják a figyelmet, hogy az eredmények azt mutatják: csak azok a kutatások tudnak rávilágítani az ilyen összefüggésekre, amelyek az egész testet vizsgálják, a sejttenyészettel végzett megfigyeléseknek megvannak a korlátaik.