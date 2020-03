Romlott a légminőség, ami a vírusoknak is kedvezhet

Mi is beszámoltunk róla, hogy a járványügyi intézkedések pozitív hatással voltak a környezetre. Mivel Magyarországon is bezártak az óvodák és az iskolák, illetve aki csak teheti, otthonról dolgozik, azt hihetnénk, hogy hazánkban is javulás jelentkezett. Az adatok azonban egészen mást mutatnak.

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat információi alapján a főbb légszennyező anyagok koncentrációja hétfő óta folyamatosan emelkedik az ország különböző pontjain, több esetben pedig már megközelíti a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. A szilárd tüzelésből és az autóforgalomból származó szálló porrészecskék (PM10 és PM2,5) koncentrációja az ország több pontján is az egészségügyi határértékek fölé emelkedett, de az elsősorban a járművek üzemanyagának égéstermékeiből származó nitrogén-dioxid koncentrációja is egyre több helyen lépi át a határértéket.

Általánosságban elmondható, hogy a szennyezett levegőben jobban terjednek a vírusok, hiszen a légszennyező részecskék felületén könnyen megtapadhatnak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az új koronavírus pontosan mennyi ideig maradhat a levegőben, de elképzelhető, hogy a légszennyezés a kórokozó esetében is segíti a terjedést. A rossz légminőség ráadásul súlyosbíthatja a koronavírusos tüneteket.

A levegőminőség romlásához minden bizonnyal hozzájárult a meteorológiai viszonyok alakulása is, de ez még inkább indokolja, hogy most, a koronavírus-járvány idején mindenki tegyen meg minden tőle telhetőt a légszennyezés csökkentésére”

– mondta Tarr Katalin, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Iroda vezetője.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke hozzátette, haladéktalanul be kell tiltani az avar és kerti hulladék égetését az egész országban, a „Mindenki maradjon otthon” elvét pedig érvényesíteni kell.