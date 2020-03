Félelmetes állapotok uralkodnak az észak-olaszországi kórházakban

Jason Van Schoor, a University College London aneszteziológusa egy Észak-Olaszországban tartózkodó barátjára hivatkozva, a Twitteren számolt be a régióban kialakult helyzetről. Sürgősségi orvosként dolgozó ismerőse szerint Lombardia egészségügye rendkívül jó, ennek ellenére igen súlyos helyzet alakult ki a térségben.

A beszámoló alapján a helyi kórházak befogadóképességük 200 százalékán működnek, a rutinfeladatok elvégzését felfüggesztették, a műtőket pedig intenzív terápiás egységekké alakították. Ez azt is jelenti, hogy a többi vészhelyzetes esetet, például a baleseti sérülteket vagy átírányítják, vagy nem is kezelik. Rengeteg a súlyos légszőszervi elégtelenségben küzdő beteg, elegendő felszerelés viszont nincs mindenki megfelelő ellátásához.

A személyzet fizikailag és mentálisan is egyre fáradtabb, és sokan már meg is betegedtek.

A 65 évnél idősebb, illetve az ennél fiatalabb, de egyéb betegségekben szenvedő páciensek átfogó kezelésére már nincs is kapacitás.

Az orvos szerint több régióban is ugyanazt a mintát figyelték meg, és félő, hogy idővel országszerte hasonló helyzet alakul ki. Először néhány enyhe esetet regisztrálnak, az emberek szabadon, gyakran csoportosan járkálnak a kórházban, majd egyre több és több betegnél alakulnak ki súlyos tünetek. Ezt követően a személyzet is elkezd megbetegedni, a váltásokra már nincs elég ember, a halálozás pedig hirtelen nőni kezd.

A szakértő úgy véli, a kulcs a megelőzésben az, hogy a lakosság ne féljen a látszólag igen szigorú rendelkezésektől. Fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy az ember hiába jó egészségi állapotú, a fertőzést olyan rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek is átadhatja, akiknek szervezete nem feltétlenül képes megküzdeni a kórokozóval. Az ember tehát nem csak magáért felel, ezért is szükséges az előírások betartása.