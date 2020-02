Ördögök rajzolják át a Mars felszínét

A vörös bolygó porördögeiről már korábban is írtunk: a Mars egy igazán szeles bolygó, így nem meglepő, ha gyakran alakulnak ki a felszínén úgynevezett porördögök, vagyis apró forgószelek. Ezek a jelenségek azonban, amilyen gyorsan születnek, olyan gyorsan el is tűnnek, így igazi ritkaság, ha sikerül őket lencsevégre kapni. Most azonban nem a porördögről, hanem annak furcsa nyomairól adott ki fotót a NASA. Sőt, többet is.

A képek a Mars Antoniadi-kráterét ábrázolják, és a Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) készítette őket – írja a Science Alert. Jól látszik rajtuk, hogy az egyiken még nyoma sincs a porördögök munkájának, a másikon pedig már megjelennek azok az össze-vissza vonalak, amelyek azt jelzik, merre jártak a minitornádók.

A porördögök, ahogy végigsüvítenek a felszínen, felkapják a marsi poros talaj felsőbb, világosabb rétegeit, így láthatóvá válik alattuk a sötétebb, napfényt kevesebbet látott porréteg.

A Marson gyakoriak az egész bolygóra kiterjedő szélviharok, általában ezek azok, amelyek leterítik a világosabb, kisebb szemcsés porréteget, a porördögök pedig felkapják azt. A homokdűnék is folyamatosan változnak a vörös bolygón, az alábbi animáció ezt mutatja be, szintén az MRO munkájából.

A NASA kutatóit különösen érdeklik az olyan területek, mint amilyen az Antoniadi-kráter is, mert folyton változnak, és a segítségükkel jól meg lehet figyelni a vörös bolygó időjárását.