Van rá esély, hogy eddig rosszul kezeltük a rákot

A Pennsylvaniai Egyetem kutatói szerint nem a sugárkezeléshez leggyakrabban használt ionizáló sugárzást, hanem helyette protonokat kellene alkalmazni, ami sokkal kevesebb mellékhatással jár – írja az IFL Science.

A jelenleg legelterjedtebb sugárkezelési eljárás ionizáló sugárzást, vagyis fotonokon alapuló elektromágneses sugárzást alkalmaz. Ez nagyon hatásos tud lenni a rosszindulatú tumoroknál, mivel roncsolja a DNS-t, így a károsan szaporodó szövetet is. Csakhogy gyakran nem áll meg a tumornál, és

a környező szövetet is leépíti, súlyos mellékhatásokat okozva a kezelés során.

A JAMA Oncology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint azonban egy másikfajta, protonokon, vagyis pozitív töltéssel rendelkező szubatomi részecskéken alapuló sugárzást is lehetne alkalmazni a rákkezelés során, amit néhány esetben már használnak is, és ami sokkal kevesebb mellékhatást okoz.

A tanulmány beszámol egy kutatásról, amely során 1483 daganatos ember kezelését vezetik végig, akik közül 390-en kaptak protonos kezelést a fotonos sugárkezelés helyett. Mindenki kemoterápián is részt vett a sugárkezelés mellett, és nem egyfajta, hanem sokfajta ráktípus szerepelt a mintában. Azok, akik a protonos kezelést kapták, a mellékhatások egyharmadáról számoltak csak be azokhoz képest, akik hagyományos sugárkezelésben részesültek.

A mellékhatásokat nem szabad elbagatellizálni, a hányás, hasmenés, nyelési és légzési nehézségek miatt ugyanis gyakran újra kórházban kell ápolni azokat, akik rákkezelésen esnek túl, még akkor is, ha jól sikerült az eljárás. Ez pedig újabb veszélyeket hozhat magával, többek között kórházi fertőzéseket is, amelyekbe aztán a legyengült immunrendszerű beteg könnyen bele is halhat – még akkor is, ha a rákot legyőzte a szervezete.

A protonos eljárás mellett szól ráadásul az is, hogy a kutatás során a betegek felépülési aránya ugyanannyi volt, mint az elektromágneses sugárzás során, csak a mellékhatások lettek ritkábbak és enyhébbek. A módszer ráadásul többféle ráktípusra is hatékonynak bizonyult, legalább annyira, mint a hagyományos sugárkezelés.