Az autóipar jövője is összefonódott a társadalmi érdekekkel

Napjainkban az autógyárak komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy csökkentsék az autók károsanyag-kibocsátását. Azonban itt az ideje - ha már léteznek innovációk -, hogy az egyén, így társadalmunk egyes tagjai is újragondolják a szervezetükre hatással lévő egyéb szokásaikat.

Az ma már mindenki számára egyértelmű, hogy a klímaváltozás korunk egyik legnagyobb környezeti kihívását jelenti. Amennyiben az emberiség meg akarja állítani, 2050-ig a CO2 kibocsátás szintjét a mostani mennyiség 20 százalékára kell csökkentenie. Ehhez a legegyszerűbben megreformálható területnek a közlekedés tűnik, azon belül is az elektromos autók elterjedésének növelése. Az elektromos autóval – amely használata közben egyáltalán nem bocsát a levegőbe káros anyagokat – az autógyártás teljes addigi alaptechnológiája és logikája íródott felül, kérdőjeleződött meg. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy önmagában egyetlen szektor megreformálásával megmenthető lenne a Föld, ugyanakkor tény, hathatós eszköz lehet a szélesebb körű változásokhoz.

Érdekes módon valami hasonló megy végbe egy másik szektorban is: ma már a dohányipar is a füstmentes jövő elérésén dolgozik. Köztudott, hogy a cigarettázás káros az egészségre, s nemcsak azokéra, akik a cigarettát szívják, hanem a környezetükre és a környezetükben lévőkre is. Ezért nagyon fontos, hogy a dohányzás ártalmainak csökkentésére minél nagyobb figyelmet fordítson a társadalom. Ennek ellenére a nemzetközi felmérések adatai szerint

több mint egymilliárdan dohányoznak világszerte, Magyarországon is több mint 2 milliós ez a tábor.

Az egyértelmű, hogy a dohányzás egészségügyi következményei komoly aggodalomra adnak okot. Nem véletlenül, hiszen ahogy a fenti számokból is látszik, ez a probléma a világon és hazánkban is rengeteg embert érint.

Az viszont tévhit, hogy a nikotin lenne a betegségek kialakulásáért leginkább felelős anyag. Az elsődleges veszélyforrás nem más, mint az égés, és az égés során keletkező, a füstben lévő vegyi anyagok. Egy szál cigaretta meggyújtását követően több mint hatezer vegyi anyag keletkezik, köztük 93 olyan, amelyet az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerengedélyezési Hivatala hivatalosan is veszélyesnek minősített.

Könnyű belátni, hogy a kockázatok teljes kiküszöbölésének leghatékonyabb módja, ha egyáltalán nem fogyasztunk dohány- és nikotintartalmú terméket, vagyis a legjobb, ha rá se gyújtunk. Így nemcsak a dohányosok, a környezetükben lévők sincsenek kockázatnak kitéve. Dohányzás esetén a legeredményesebb, ha leszokunk róla. A leszokással egyértelműen és arányosan csökken a megbetegedések valószínűsége. Ezért, ha már dohányzunk, azáltal tudjuk a legtöbbet tenni egészségünkért, ha minél hamarabb felhagyunk e káros szokásunkkal. Azonban, ha valamilyen ok miatt mégsem tesszük le a cigarettát,

azáltal, hogy esetlegesen valamely füstmentes technológiát választjuk, nemcsak saját magunkat, a közvetlen környezetünket is alacsonyabb kockázatnak tehetjük ki.

A különböző füstmentes technológiákkal – azáltal, hogy nincs égés – kiküszöbölhetővé válhat a füstben található ártalmas anyagok egy része, a cigarettával összehasonlítva. Így az égés kiiktatásával kevesebb káros anyag juthat a dohányosok és a környezetükben lévők szervezetébe is. Lényeges kiemelni, hogy rengeteg különböző füstmentes technológia létezik, melyek hatása teljesen eltér. A technológiákon belül is óriási különbségek vannak attól függően is, hogy a hatásuk vonatkozásában rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok milyen szintűek.

Fontos azonban tudni, hogy ezek a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen ezek is tartalmaznak nikotint, ami függőséget okoz, és megemeli a szívfrekvenciát, a vérnyomást, illetve ezen technológiák hosszú távú hatása nem ismert. A nem megfelelő minőségből fakadó esetleges mellékhatások pedig kizárólag megbízható forrásból származó anyagok használatával kerülhetők el.

A dohányzás ártalmainak kiküszöbölésének a leghatékonyabb módja, ha nem dohányzunk. Ha pedig dohányzunk, abban az esetben a dohányzás és a nikotin ártalmainak leghatékonyabb csökkentését kizárólag a dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztásának teljes abbahagyása biztosíthatja.