Azért pozitív hozadéka is van az e-ciginek

A Dundee-i Egyetem kutatói érdekes eredményre jutottak az e-cigaretta és a dohányzás kapcsolatát illetően: kiderült, hogy bár egyértelműen a dohányzás elhagyása a legjobb megoldás, az e-cigire való áttérés sokat segíthet, hogy az érrendszer egészségesebb legyen.

Az egyetem orvosi karán két éven keresztül figyeltek meg dohányosokat, és olyanokat, akik átszoktak az elektromos cigarettákra. A Journal of the American College of Cardiology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint azoknál a dohányosoknál, akik váltottak elektromos cigarettára, és négy héten keresztül azt használták, már kimutatható javulást mértek az ereik egészségében.

Ráadásul a nőknél sokkal intenzívebb javulást fedeztek fel, mint a férfiak esetében.

A VESUVIUS nevű tanulmányt a Brit Szívalapítvány rendelte meg, ez az eddigi legkomolyabb kutatás, ami az elektromos cigaretták és az érrendszer egészségének összefüggéseivel foglalkozik. Jacob George professzor, a kutatás vezető szerzője szerint fontos leszögezni, hogy az elektromos cigaretták még mindig károsak, egyszerűen csak kevésbé, mint a hagyományos dohánytermékek – legalább is, ami az érrendszer egészségét jelenti. A dohányzás minden formájáról elmondható viszont, hogy növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A kutató azt is kijelentette, hogy az elektromos cigarettának nem szabadna alternatívaként megjelenni a fiatalok számára, de láncdohányosoknak remek első lépést jelenthetnek ahhoz, hogy végre leszokjanak. Rövid távon még az sem számított, hogy az elektromos cigarettában volt-e nikotin, vagy sem, a pozitív hatásait így is kimutatták.

Arra egyelőre nincs magyarázat, hogy a nőket miért érintette jobban a váltás, mint a férfiakat, és azt is érdemes megjegyezni, hogy ugyan a kutatás hosszú időt ölelt fel, de mindössze 114 láncdohányost követett végig. Ez tudományos szempontból nem túl nagy résztvevőszám, így még ezekre a pozitív hatásokra is további kutatásokat kell majd végezni.