Mindenki összefogott a brit nők szavazati jogáért

Egy a London School of Economics and Political Science (LSE) társadalomtudományi oktatási és kutatóintézetnél újonnan megtalált archív fénykép bizonyítja, hogy a nem fehér bőrű nők is „fontos, ám gyakran figyelmen kívül hagyott” szerepet töltöttek be a női szavazójogért folytatott küzdelemben.

Az LSE Női Könyvtárának archívumában fellelt, 1913-ban, Brightonban készített fotó a kampányban résztvevő akkori legjelentősebb anglikán testület, az Egyházi Liga a Női Szavazójogért tanácstagjai között két indiai nőt is felmutat. Azonosították őket A fényképet Clare Wichbold önkéntes kutató ásta elő az archívumból, miközben dokumentumokat keresett az 1912-ben a Liga elnökévé választott Florence Canningről. Amikor kezébe került a két dél-ázsiai nőt is ábrázoló kép, azonosításuk érdekében kapcsolatba lépett Sumita Mukherjee történésszel a Bristoli Egyetemen. A történész szerint az egyik nő a kalkuttai születésű dr. Susila Bonnerjee, aki a Londoni Női Orvostani Intézetben végzett 1899-ben. A feljegyzések szerint ezután Ealingben folytatott magánpraxist, közben pedig a helyi Egyházi Liga titkári teendőit is ellátta. A képen szereplő másik indiai nő a feltételezések szerint a testvére, Nalini, esetleg a sógornője, Amiya, aki 1912–1913-ban meglátogatta őt. Kevés nem fehér „Figyelemre méltó irattári anyag került a kezünkbe, mivel alig-alig van fényképes bizonyítékunk az indiai nők szerepéről a brit választójogi mozgalomban” – fejtette ki a Bristoli Egyetem tanára.Hozzátette: A szigetország az 1910-es években a rasszok és etnikumok tekintetében is igen sokszínű volt, de kevés nem fehér bőrű nőt bátorítottak a részvételre. Ugyanakkor néhány középosztálybeli indiai mégiscsak kivette részét a küzdelemből – lényegesnek tartom, hogy láthatjuk, nem kizárólag a fehérek mozgalma volt a szavazójogi harc. Mint ismeretes, Nagy-Britanniában a nők 1918-ban még csak részleges szavazati jogot szereztek, tíz évvel később nyerték el a férfiakkal azonos szavazójogot.