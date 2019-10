Meglepő, mire lehet használni még a Viagrát

Kevesen tudják, de a Viagra nem úgy kezdte pályafutását, mint férfi potencianövelő. Mivel a gyógyszer hatása elsősorban az, hogy tágítja a vérereket, eleinte magas vérnyomás kezelésére és a szívproblémák okozta mellkasfájdalom kezelésére használták, csak később jöttek rá, hogy a merevedési zavarokra sokkal könnyebben eladható. A Kaliforniai Egyetem kutatói viszont most egy potenciális új felhasználási módszere után kutatnak, és az egereken végzett a kutatások egyelőre sikeresnek bizonyultak – írja a Gizmodo.

A szakértők úgy gondolják, hogy a Viagra, vagyis aktív hatóanyaga, a szildenafil-citrát hatásos lehet a csontvelő-átültetéseknél, méghozzá egy kombinációs terápia részeként, amely lehetővé tenné az orvosoknak, hogy sokkal

gyorsabban és biztonságosabban vonjanak ki őssejteket, mint a jelenlegi módszerekkel.

Jelenleg az orvostudományban háromféle őssejtet használnak az orvosok, ezek közül az egyiket, a hemopoetikus őssejtet a csontvelőből lehet kinyerni. A beteg saját csontvelőjét is lehet használni, de donorét is, és általában, mivel nem termelődik elég csontvelő, egy gyógyszeres kúra előzi meg a műtétet, ami azonban messze van a kellemestől. Annyi mellékhatással jár, hogy a gyerekeknek, időseknek, és egyébként is betegeknek gyakran nem is ajánlják, utóbbi azért probléma, mert a saját vérből nyert őssejteknél kisebb az esélye annak, hogy a szervezet kilöki őket.

A Stem Cell Reports tudományos folyóiratban megjelent kutatás amellett foglal állást, hogy a vérereket kitágító gyógyszerek felgyorsíthatják a mellékhatásokkal járó szer hatását, így azt kevesebb ideig kell szedni, kevesebb kellemetlen hatással.

Az egeres kísérletekben a kutatók a Viagrát egy kevésbé hatásos, csontvelőnövesztésre használt gyógyszerrel, a plerixaforral kombinálták. Arra jutottak, hogy ugyan a plerixafor nem lett annyira hatásos, mint a durvább gyógyszer, de elegendő volt a kombinált terápia arra, hogy megfelelő mennyiségű őssejtet nyerjenek ki az egerek csontvelőjéből. Az eljárás ráadásul gyorsabb, mint a hagyományos: két óra alatt hatott, míg a normál terápiára öt napot kell várni.

Persze egyelőre ez még csak állatkísérletes fázis, és messze vannak a klinikai kutatások, de jó hír, hogy nem új gyógyszert kell fejleszteni, hanem egy széles körben használtat kell más célokra fordítani. Ezzel viszonylag egyszerűbb lesz emberi kísérleteket is folytatni.