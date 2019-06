Tényleg veszélyes evés után úszni?

Valószínűleg sokak gyermekkorában megesett, hogy egy kiadós Balaton-parti ebéd után szülői utasításra hosszú időn át nem mehetett be a tóba. Mindezt azért, mert állítólag evés után egy órán keresztül nem szabad úszni.

A hagyomány szerint evés után nem ajánlatos úszni, hiszen az ember gyomorfájdalmat vagy görcsöt tapasztalhat, ami szélsőséges esetben akár fulladáshoz is vezethet. Egyes családokban a határ fél, míg máshol egy óránál húzódik, de olyanok is akadnak, akik egészen két órán át várnak, mielőtt vízbe merészkednének. Vajon van alapja a feltételezésnek?

Arra vonatkozóan nincsenek bizonyítékok, hogy a táplálkozás utáni testmozgás görcsöt okozna – írja a BBC. Azt ugyanakkor már alátámasztották, hogy az intenzív edzés hatására a vér az emésztőrendszerből a bőr, illetve a végtag- és bőrizmok felé áramlik.

Éppen ezért, ha az ember még nem fejezte be az emésztést, és komolyabb mozgásba kezd, émelygés léphet fel.

A fenti eredmények ugyanakkor hosszútávfutókra vonatkoznak, nem tóban pancsoló gyerekekre. Bár a profi úszók odafigyelnek, hogy teli hassal ne versenyezzenek, azért fontos, hogy a szervezetükben legyen elegendő táplálék. A hosszútávúszók például gyakran verseny közben is esznek, hogy pótolják az energiakiesést. Ha úszás közben görcsöt is tapasztalnak, az nem az ételnek, hanem a megterhelésnek tudható be.

A nyilalló érzés ugyanakkor kapcsolatban állhat az evéssel. A kutatások alapján a nyilallás gyakoribb a profi úszóknál, mint futóknál, és nagyobb arányban jelentkezik azoknál, akik a verseny előtt egy-két órával kiadósat ettek.

Egyértelműen ugyan nem sikerült kimutatni, de úgy tűnik, hogy a folyadékkal vagy étellel teli has képes megterheli a hasfal külső rétegét, ami fájdalmat okozhat. Ehhez azonban intenzív mozgás kell, igazi veszélyt pedig csak akkor jelenthet, ha az emberek, főként a gyermekek, mély vízben úsznak.

Ennek ellenére nem rossz ötlet arra kérni a gyerekeket, hogy evés után maradjanak távol a víztől, és inkább pihenjenek. A délutáni órákban nyaranként ugyanis rendkívül erős a napsugárzás, éppen ezért jobb, ha az árnyéktalan tó helyett inkább a hűvös helyen tartózkodnak.

AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEI Mindig is foglalkoztatott valami, amire nem találtad meg a választ, esetleg nem volt időd utánajárni? Küldd el nekünk, és mi választ adunk az élet nagy kérdéseire. Kövess minket rendszeresen, lehet, hogy a te kérdésed lesz a következő?!

Kiemelt fotó: iStock