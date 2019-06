A NASA megnyitja a turisták előtt a Nemzetközi Űrállomást

2020-tól a turisták számára is elérhetővé teszik a Nemzetközi Űrállomást, írja a BBC.

A NASA bejelentése szerint az alacsony Föld körüli pályán keringő űrállomást a turizmus és „egyéb üzleti vállalkozások” előtt is nyitva áll majd.

A Nemzetközi Űrállomás elnökhelyettese, Robyn Gatens elmondta, évente két rövid privát űrutazásra lesz lehetőség.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x

— NASA (@NASA) June 7, 2019