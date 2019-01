Rejtélyes építmény verte át a régészeket

A szakértőket a lelőhely egykori tulajdonosa, egy helyi gazda kereste meg, és elárulta, hogy ő emelte a kőgyűrűt az 1990-es években – írja az IFLScience.

Neil Ackerman, Aberdeenshire-i Tanács régésze szerint a hír csalódásra ad okot, ugyanakkor érdekes elemeket ad hozzá a történethez. A szakértő úgy véli, az efféle alkotások korának megállapítása igen nehéz, ezért a kutatók a modern másolatokról is vezetnek feljegyzést, nehogy ősi építményeknek nézzék őket.

Amíg az egykori tulaj nem jelentkezett, a szakértők azt hitték, hogy a struktúra egy fekvő kőgyűrű. Skóciában nagyjából száz hasonló, bronzkori építmény található, melyeket 3500-4500 éve alakítottak ki. A szakértők úgy vélik, hogy a korabeliek temetkezési helyként és szertartások végrehajtására használták az építményeket.

Aberdeenshire stone circle initially thought to be thousands of years old identified as modern replica: https://t.co/qBy4lagYTk #Archaeology pic.twitter.com/8HPzPyjKIL

— AberdeenshireCouncil (@Aberdeenshire) 2019. január 21.