Elkapták a floridai UFO-t

Az egyik képen még ott a klasszikus repülő csészealjnak látszó valami a Google Street View felvételén, egy lépéssel később viszont nyoma sincs.

A Google Street View az „internet” rendkívül hasznos ajándéka, bárki a fotelben ülve barangolhatja be az egész világot. Unokák keresik fel a nagyi rég eladott házát, bizonytalan sofőrök memorizálják a sávváltásokat és kanyarokat, reménytelen szerelmesek kukucskálnak az ablak mögé, ahová nem nyertek bebocsátást.

Ahány ember, annyi perverzió, ám az egyik fontos felhasználói csoportot az UFO-hívők jelentik. Ahogy a NASA fotóin keresik idegen létformák jeleit, úgy barangolják be a Földet is a képernyő előtt ugyanezért. Sokszor találnak is valamit, mint például a napokban ezt a floridai Ochopee mocsarai felett lebegő valamit:

Nem tudni mi lehet, de első ránézésre igencsak olyan dolognak tűnik, aminek nem kellene ott lennie. Már csak azért sem, mert még egy lépés az „utcaképen”, és a rejtélyes objektumnak már nyoma sincs. Nézzük meg közelebbről:

Mindenki tegye a szívére a kezét és úgy tagadja tiszta lelkiismerettel, hogy ez nem egy tipikus formájú repülő csészealj, a kis zöld lények éppen full gázzal fordulnak, menekülnek a Google kamerái elől.

Kivételesen tényleg nem képhiba, ám csak addig tekinthetjük azonosítatlan repülő tárgyként, míg egy lepidopterológus rá nem néz. A pillangókkal, lepkékkel foglalkozó tudományágat nevezik így, és azt akarjuk belőle kihozni, hogy a szakértő ezt látja az UFO-ban:

Ez az Egyesült Államok délkeleti részén, vagyis többek között Floridában honos fecskefarkú lepke. Jókora rovar, szárnyai fesztávolsága 11-13 centi, cikázó, gyors repülésével egyik pillanatban itt, a másikban ott. Rejtély megoldva.

Kiemelt kép: Google street view