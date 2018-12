Vizet talált a NASA egy aszteroidán

Kutatók már korábban megállapították, hogy az aszteroidákon nagyobb mennyiségű víz lehet, és könnyen lehet az is, hogy a saját bolygónkra is innen érkezett az életet adó folyadék – most sikerült az eddig közvetlenül vizsgált legkisebb aszteroidán közvetlenül is detektálni a víz jelenlétét. Az OSIRIS REx még csak pár napja kering a Bennu körül, mégis már most észrevette, hogy

a kisbolygót alkotó agyagásványokba zárva víz található.

Az OSIRIS REx két spektrométere a hidroxilcsoportba tartozó, egymáshoz kötött oxigén- és hidrogénatomokat talált az agyagásványokba zárva, ami az adatokat elemző Arizonai Egyetem kutatócsoportja szerint azt jelenti, hogy az aszteroida találkozott már vízzel utazása során – a tudósok ráadásul úgy gondolják, hogy azon a nagyobb kisbolygón, amiből az aszteroida kivált, ténylegesen található számottevő mennyiségű víz.

A NASA elérte a Földre jelenleg legveszélyesebb aszteroidát Az űrügynökség most elérte a legkisebb objektumot, ami köré valaha pályára állt űreszköz.

„Nagyon izgalmas ezeket az ásványokat megtalálni a Bennun, mert ez bizonyíték arra, hogy a víz az összetételének része, nem pedig csak valahonnan máshonnan fröcskölt rá” – mondta Ellen Howell, az Arizonai Egyetem kutatója.

Az is kiderült a megközelítés után, hogy a Bennu alakjáról 2013-ban készített modell megfelel a valóságnak – persze az OSIRIS RExnek még részletesebb méréseket is végeznie kell, de egyelőre részleteiben is megegyeznek.

Amennyiben minden az elvárásoknak megfelelően alakul, az OSIRIS-REx 2021 tavaszáig marad a Bennunál, ezt követően pedig megkezdi 2 és fél éves útját vissza a Földhöz. A misszió azért történelmi, mert soha ilyen kis objektum körül nem keringett még ember alkotta műszer, és nem is hoztunk ilyesmiből haza mintát – most végre lesz rá lehetőségünk.

Az 500 méter átmérőjű Bennu igen kivételes objektum: a szakértők úgy vélik, hogy az aszteroida összetétele többé-kevésbé állandó maradt a Naprendszer megszületése óta. Az égitest vizsgálata és a Bennuból vett minták ezért sokat segíthetnek a kutatóknak abban, hogy jobban megértsék rendszerünket. „Az aszteroida története a Naprendszer története is” – nyilatkozta korábban Bashar Rizk, aki az OSIRIS REx projekt egyik szenior kutatója. „Ha megértjük a Bennut, akkor megértünk valami nagyon fontosat a Naprendszerünkkel kapcsolatban is.”