Véget ért a legendás űreszköz küldetése

A NASA bejelentette a Dawn űrszonda történelmi küldetésének végét. Az űreszköz az aszteroidaöv legnagyobb objektuma, a Ceres kisbolygó körül keringett.

A NASA mérnökei nem tudták felvenni a kapcsolatot a Dawnnal, ami arra utal, hogy elfogyott az üzemanyaga – írja az IFLScience. A szakértők már egy ideje számítottak rá, hogy ez be fog következni. Hasonló volt a helyzet a Kepler űrtávcsővel is, melynek végéről a közelmúltban számoltak be.

Az űrszonda 2007-ben indult útjára, elsődleges célpontja az aszteroidaöv egy másik objektuma, a Vesta volt. 2011-ben meg is érkezett az égitesthez, ezzel a Dawn lett az első űreszköz, amely a kisbolygóöv egyik objektuma körül kezdett keringeni.

A Dawn 2012-ben hagyta el a Vestát, és 2015-ben jutott el a Cereshez. Ezzel a szerkezet ismét történelmet írt: az első olyan űreszközzé vált, amely a Föld-Hold távolságnál messzebb fekvő két égitest körül is keringett.

Marc Rayman, a NASA Jet Propulsion Laboratory munkatársa és a misszió vezetője szerint a Dawnnal szemben rengeteg elvárás volt, de minden alkalommal megfelelt az igényeknek.

Nehéz búcsút mondani ennek a lenyűgöző űreszköznek, de eljött az idő

– tette hozzá a szakértő.

A Dawn küldetése során számos fontos tudományos eredményt ért el. Az űreszköz adatainak köszönhetően például egy ősi óceánra, szerves anyagokra és geológiai aktivitásra utaló nyomokat találtak a Ceresen. Mivel a Vesta valamivel közelebb kering a Naphoz, mint a Ceres, a két objektum vizsgálata annak megértésében is segített, hogy mennyit számít egy égitest fejlődésében a Naptól való távolsága.

Kiemelt fotó: NASA