A Google megoldotta, hogy soha többé ne tudja kizárni magát a fiókjából

Bizonyára mindenkivel megesett már az az aggasztó helyzet, hogy elfelejtette a Google-jelszavát, vagy simán kizárta magát a fiókjából. A Google most bejelentett egy új módszert a probléma gyors kezelésére – írja a Verge.

A videós azonosítási lehetőség aktiválásával elég egy rövid videót készíteni az arcunkról mobileszközön vagy számítógépen, amelyet aztán összehasonlítanak egy, az első bejelentkezésnél rögzített videóval, amelyet a Google tárol annak megerősítésére, hogy valóban az adott személy-e a fiók tulajdonosa.

A szelfi videó funkció beállításához egyszerűen a készülék kamerájába kell nézni, és követni a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek egyszerű fejmozdulatokon vezetnek végig, hogy az arc minél több szögből rögzítve legyen.

A Google állítja: a felvételt biztonságos környezetben, titkosítva tárolja el a felhőben. Ha szeretné, bármikor törölheti, ezzel azonban a videós azonosítás lehetőségét is kikapcsolja. A cég egyúttal közölte: fokozatosan vezetik be a globális funkciót a felhasználóknak, akik a g.co/signin-selfie oldalon ellenőrizhetik, hogy a fiókjuk jogosult-e már annak használatára.