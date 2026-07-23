Egymilliárd dollárra bírságolta a Google-t Európa, a szakértők súlyos válaszra számítanak Trumptól

890 millió eurós, vagyis mintegy 324 milliárd forintos bírsággal sújtotta a Google-t az Európai Bizottság, amiért az amerikai óriási illegálisan visszaélt a keresőmotorok piacán betöltött kapuőr pozíciójával a versenytársakkal szemben – közölte a Bizottság.

A testület közölte, a Google keresőmotor-piaci domináns pozícióját arra használta fel, hogy tisztességtelenül fellendítse saját vásárlási, utazási, játék- és egyéb szolgáltatásait. Mindezt úgy érte el, hogy saját szolgáltatásait a keresési eredmények élén jelenítette meg, miközben versenytársait hátrébb szorította. Márpedig a DMA (Digitális Piacokról szóló törvény) értelmében a kapuőrök nem részesíthetik saját szolgáltatásaikat kedvezőbb bánásmódban.

Az Európai Bizottság egy konkrét példát is említ: mint írják, a Google tisztességtelenül megakadályozta a fejlesztőket abban, hogy tájékoztassák a Google Play felhasználóit az alternatív fizetési lehetőségekről, amelyek csökkentették volna a Google díjait.

A Google-nek 60 napon belül eleget kell tennie a döntésnek, különben a globális forgalmának 5 százalékát kitevő további büntetésre számíthat, ami ennél is sokkal komolyabb tétel.

Csattanós válasz jöhet

Az Engadget szerint a lépés valószínűleg fokozza a kereskedelmi feszültségeket Európa és az Egyesült Államok között, miután a Trump-adminisztráció megtorlással fenyegetett az EU „tisztességtelen” kereskedelempolitikája miatt.

Európai tisztviselők szerint a bejelentés időzítése semmilyen módon nem függött össze azzal a hírrel, hogy Trump várhatóan új vámokat fog bevezetni az európai termékekre. A szakértők most arra várnak, hogy az amerikai kormány hogyan reagál, mivel a törvényhozók arra kérték az elnököt, hogy tegyen „határozott lépéseket” az amerikai technológiai cégek uniós szabályozása ellen.