Lehessen elektromos rollerezni 18 éves kor alatt? – kérdezi a kormány a magyaroktól

Társadalmi egyeztetést indított a kormány a közlekedésbiztonságról – erősítette meg Gajdos László közösségi oldalán megosztott bejegyzésben. A kampány elsősorban a gyorshajtásra és az illegális versenyzésre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát célozza, de az elektromos rollerekről is kikérik az emberek véleményét.

Hány éves kortól lehessen elektromos rollerezni?

Az élő környezetért felelős miniszter szerint egyetlen év alatt 456 ember vesztette életét, több mint 4500-an súlyosan, 14 500-nál is többen pedig könnyebben sérültek meg az utakon.

Minden szám mögött egy emberi sors, egy család és egy megelőzhető tragédia áll

– írta.

Az állampolgárok a véleményüket egy kormányzati weboldalon oszthatják meg a döntéshozókkal, amely ide kattintva elérhető. A kitölthető kérdőíven olyan kérdésekkel találkozhatunk, minthogy mennyire szigorú büntetést lehessen kiszabni az illegális utcai versenyzőkre és a kirívó gyorshajtást elkövetőkre.

Az elektromos rollerekkel kapcsolatban egyebek mellett azt a lehetőséget veti fel a kormányzat weboldalán, hogy két járműkategóriába, 25 km/h alatt kis teljesítményű, 25 km/h-tól nagy teljesítményű roller, kategóriába legyenek sorolva. Arra is kíváncsiak, hogy a kitöltők szerint milyen korhatárhoz kellene kötni a kis teljesítményű rollerek használatát.

Átfogó KRESZ-módosítás készül

A közlekedésbiztonsági szabályrendszer átalakítását, és az ehhez kapcsolódó társadalmi egyeztetést már régebben kilátásba helyezte Vitézy Dávid. A közlekedési miniszter korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a rolleres balesetek számossága és súlyossága miatt indokoltnak tartja a nagyteljesítményű e-rollerekre vonatkozó KRESZ-szabályok külön ütemben történő felülvizsgálatát. A tárcavezető már ekkor jelezte, hogy a közlekedési szabályok átfogó módosítása egy hosszabb, társadalmi egyeztetést is kívánó feladat lesz.

Vitézy kitért arra is, hogy a balesetek jelentős része tudatos szabályszegések következménye. A társadalmi egyeztetés során ezért arról is várják a véleményeket, hogy a meglévő hazai kamerarendszerekkel a jövőben engedélyezzék-e az átlagsebesség mérését az utakon az eddigi pontszerű ellenőrzések kiterjesztéseként.

A véleményeket szeptember 9-ig lehet beküldeni, az eredmények kiértékelése és közlése pedig szeptember 25-ig történhet meg.