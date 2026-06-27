Ezt tudja idén a Samsung egyik legolcsóbb okostelefonja

Idén (is) februárban érkeztek meg a Samsung idei csúcstelefonjai, a Galaxy S26-készülékek, ezeket követték márciusban a pénztárcabarátabb Galaxy A37 és A57 mobilok, június utolsó napjaiban pedig bemutatkozott a dél-koreai gyártó egyik legolcsóbb mobilja, a Galaxy A27 5G, amit

134 990 forintos (128 GB) vagy 169 990 forintos (256 GB) áron lehet hazavinni július 3-tól.

Mit tud a Samsung Galaxy A27 5G?

Ezért a pénzért idén is egy 6,7 hüvelykes SUPER AMOLED kijelzős telefont kapunk, 120 Hz-es képfrissítéssel. A burkolat alatt egy négy nanométeres gyártástechnológiával készült Snapdragon 6 Gen 3 lapkakészlet dolgozik – a gyártó szerint ez akár 20 százalékkal jöbb teljesítményt biztosít, mint a tavalyi modell öt nanométeres gyártástechnológiával készült Exynos 1380 chipje.

Az akkumulátor 5000 milliamperórás, 25 wattos vezetékes töltéssel, és érdekes módon ez a készülék csak az IP64 szabványnak felelt meg, miközben a tavalyi modell még IP67 besorolást kapott. Jó hír ugyanakkor, hogy nem hiányzik a tárhelybővítés lehetősége, aminél 2 terabájt a plafon.

A hátlapon három kamera várja a felhasználókat: egy 50 megapixeles, optikai képstabilizálással (OIS) felvértezett főegység, egy 5 megapixeles ultraszéles, illetve egy 2 megapixeles makró modul. Az előlapon egy 12 megapixeles szelfikamera kapott helyet, idén már nem a kávából kinyúló kameraszigetben, hanem egy, a képernyőbe vágott lyukban.

Amit mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a szoftveres támogatás kifejezetten hosszú, hiszen a Samsung hat Android főverziófrissítést és ugyanennyi éven át biztosítja a biztonsági csomagokat.

Hogyan vegyünk jó okostelefont?

Új telefonok bejelentésekor a cikkeink sokszor tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára ugyan teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP67-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való.

Érdemes kattintani a cikkünkért, hiszen többek között a fenti specifikációkat is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

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