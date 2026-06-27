Kapitány István: 22 tagállammal közösen építünk európai energiatárolókat

Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában – olvasható a bejegyzésben. Kapitány szerint ez segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja.

22 tagállam összesen 45 GW tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között: ebből Magyarország 700 MW új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét.

Ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia-kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja – írta a miniszter.

Fókuszban az energia

Kapitány István az elmúlt napokban nagy hangsúlyt fektetett az energiagazdálkodással kapcsolatos kérdésekre, hiszen június 26-án például arról írt, hogy az egész Európát érintő hőhullám alatt aki teheti, csökkentse az áramfogyasztását este hat és kilenc óra között. Kiemelte, hogy ne használjuk az otthoni klímát, de a telefonok és laptopok töltését is próbáljuk máskorra ütemezni.

A gazdasági és energetikai miniszter szerint a megnevezett időszakban érdemes mellőzni a klímaberendezések és háztartási gépek használatát, valamint későbbre halasztani az akkumulátoros eszközeink töltését. Ezzel sokat tehetünk a villamosenergia-ellátás biztonságos és zavartalan működéséért.

Ez a felhívás sokaknál kiverte a biztosítékot, lapunk pedig megkereste ezzel kapcsolatban Dr. Aszódi Attila energetikai mérnököt, aki úgy nyilatkozott:

A bejelentés teljesen indokolt volt. Ebben az óriási hőhullámban több szempontból ki van feszítve a villamosenergia-rendszer, közel vagyunk olyan állapotokhoz, amelyeket nem biztos, hogy gond nélkül lehet kezelni.

Kapitány nem sokkal az energiatárolókról szóló megállapodás bejelentése előtt arról is írt a közösségi médiában, hogy a magas Duna-vízhőmérséklet miatt a paksi atomerőműben a jogszabályoknak megfelelő, előírt teljesítménycsökkentésre kerül sor. Kiemelte ugyanakkor, hogy:

A lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni.

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