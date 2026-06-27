hőhullámeuróparekord
Tudomány

Európa több országa is szenved a rekordokat döntő hőhullámtól

hőhullám európa rekord hőség
Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images
Berlinben egy férfi egy szőkőkútnál igyekszik enyhíteni a forróságot.
admin Birkás Péter
2026. 06. 27. 19:52
hőhullám európa rekord hőség
Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images
Berlinben egy férfi egy szőkőkútnál igyekszik enyhíteni a forróságot.
Németország, Csehország, Dánia és Olaszország is szenved a hőségtől.

Az európai hőhullám a hétvégén nemcsak Budapesten, de Németországban, Dániában és Csehországban is hőmérsékleti rekordokkal járt, zavarokat okozott a közlekedésben – írja az MTI.

  • A Német Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a hőségrekord pénteken 41,3 Celsius-fokkal dőlt meg Saarbrücken közelében. Szombaton az extrém hőség miatt riasztást adtak ki az ország szinte egész területére, és a hatóságok víztakarékosságra kérték a lakosságot.
  • A Dán Meteorológiai Intézet eközben szombaton 37 Celsius-fokról számolt be Aarhustól északra, ami a mérések 1874-es kezdete óta a legmagasabb érték.
  • Csehország mindenkori hőmérsékleti rekordja dőlt meg szombaton a Litomericei járásban lévő Doksany faluban, 40,8 fokkal a Cseh Hidrometeorológiai Intézet közösségi médiás közlése szerint, de ezt még utólag ellenőrizni kell.
  • Az olasz egészségügyi minisztérium vörös riasztást adott ki a hőhullám miatt 18 városra vonatkozóan szombatra és vasárnapra, köztük Milánóban, Rómában, Torinóban, Velencében, Genovában, Firenzében és Bolognában, mert ezeken a helyeken a hőmérséklet várhatóan eléri a 39 Celsius-fokot.

Közlekedési zavarok a hőhullám miatt

Az extrém hőség következtében felpúposodó vasúti sínek miatt néhány nagyobb vasúttársaság a forgalom korlátozását rendelte el. A német szövetségi társaság, a Deutsche Bahn lehetővé tette az utasoknak, hogy a jövő hét elejéig díjmentesen visszaváltsák távolsági utazásaikat, hogy így enyhítsék a vasúthálózat terhelését. A National Express észak-rajna-vesztfáliai regionális vasúti szolgáltató pedig óvintézkedésként bejelentette, hogy szombat délután felfüggeszti néhány járatát.

Hamburg közelében, Németország egyik legforgalmasabb autópályáján a hőség okozta aszfaltszakadás miatt kellett részleges lezárást elrendelni – közölték a hatóságok.

A hőhullám várhatóan a hétvégén kezd alábbhagyni, vasárnapra heves zivatarokat jeleznek előre.

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