Rejtett útvonalat találtak a Marsra

Habár jelenleg a Holdra történő visszatérés van csak napirenden a NASA-nál, és az sem halad túl olajozottan, az emberiség következő nagy célpontja bizonyára a Mars elérése lesz. Ezzel azonban van egy kis gond, mégpedig az út hossza: eddigi ismereteink szerint ugyanis 7-10 hónapba telne elérni a vörös bolygót. Ez nemcsak hogy nagyon megterhelő lenne az asztronautáknak, de még a számukra szükséges felszerelés is rengeteg helyet és plusz súlyt jelentene.

Egy csillagász azonban nemrégiben, az aszteroidák korai pályaadatainak felhasználásával felfedezett egy olyan útvonalat, amivel jelentősen le lehetne rövidíteni az utazás hosszát.

Marcelo de Oliveira Souza, az Észak-Rio de Janeirói Állami Egyetem munkatársa a 2001 CA21 jelű aszteroida előre jelzett útvonalát követve új útvonalat keresett a Mars eléréséhez, írja a Gizmodo. Az Acta Astronautica folyóiratban megjelent eredmények egy olyan pályát azonosítottak, amellyel körülbelül 153 napot venne igénybe egy oda-vissza út a vörös bolygóra.

Hogyan lehetne lerövidíteni az utazást?

A tudósok a 2001 CA21 elnevezésű földközeli aszteroida pályájának rekonstruáltákor felfigyeltek arra, hogy érdekes útvonalon halad. Amellett, hogy áthalad a Föld régióján, keresztezi a Mars pályáját is. A szakember ezért kíváncsiak lettek, hogy az aszteroida előre jelzett pályája kapóra jöhet-e egy potenciális Mars misszió megtervezéséhez.

A kísérletek során három lehetséges időszakot vizsgált meg: 2027-et, 2029-et és 2031-et.

Ezekben az időszakokban a Mars olyan pozícióban helyezkedik el, hogy a pályája a legközelebb van a Földhöz. Ilyen alkalomra nagyjából 26 havonta van példa, jegyzi meg a hvg.

A kutató arra jutott, hogy 2031-ben két olyan küldetést is el lehetne indítani, amely során rendkívül rövid idő alatt lehetne eljutni a Marsig, és vissza. Az első esetben a Föld–Mars–Föld küldetés 153, míg a másik során 226 napig tartana. Az egyelőre kérdéses, hogy a NASA fogja-e használni ezt a pályamodellt, ahogy az is, vajon tart-e már ott majd űrprogram, hogy 2031-ben el lehessen indítani egy ilyen missziót.