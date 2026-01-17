Jönnek a reklámok a ChatGPT-be

Hirdetések megjelenítésébe kezd a ChatGPT. A mesterséges intelligenciát fejlesztő OpenAI pénteken jelentette be, hogy az ingyenes alkalmazásukban és a nyolc dolláros, Go nevű előfizetői csomagjukban is a felhasználóknak szóló reklámok futtatásába kezdenek.

A ChatGPT-nek feltett kérdéseink egy részére hirdetésalapú válasz érkezik, ezeket a felület külön jelzi majd. Amennyiben a felhasználó keresései, a felmerülő témák releváns termékajánlathoz kapcsolódnak, a ChatGPT ezeket is megosztja majd velünk, természetesen a náluk hirdető vállalkozások termékei közül válogatva.

Ígérik, nem lesznek politikai hirdetések

A Variety idézi az OpenAI alkalmazásokért felelős vezérigazgatójának közleményét. Eszerint a felhasználók adatai végig biztonságban lesznek, azokat nem adják ki a hirdetőknek. Továbbá nem jelenítenek meg hirdetéseket a kiskorúként azonosított felhasználóknak, illetve nem lesznek reklámok bizonyos érzékeny témákról szóló beszélgetésekben, mint amilyen a fizikai és mentális egészség vagy a politika.

Ősszel jelentették be, hogy a ChatGPT erotikus tartalmak generálását is lehetővé teszi előfizetőinek.