Több légitársaság is szigorította a fülhallgatókra vonatkozó szabályait

2025. 11. 15. 18:19
Más hordozható elektronikus eszközökre is vonatkozik a szigorítás.

A biztonsági aggodalmak növekedésével a légitársaságok egyre szigorúbban lépnek fel az akkumulátorral működő eszközökkel szemben, és ez már a leggyakoribb, mindennapi használatú tárgyakra is kiterjed. Ami nem csoda, hiszen idén év elején például az egyik koreai légitársaság repülője égett le egy meghibásodott hordozható akkumulátor miatt. De októberben is egy rossz powerbank miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania az Air China egyik járatának.

A New Daily című ausztrál lap azt írja, hogy a hordozható akkumulátorok repülés közbeni használatának betiltása után több ázsiai légitársaság is megtiltotta az utasainak, hogy a vezeték nélküli fülhallgatóikat a feladós poggyászukban helyezzék el. Ezek a Bluetooth-szal működő eszközök ugyanis folyamatosan töltődnek, amikor a tokjaikban vannak, hiszen a fülhallgatók és a tokok is lítiumos akkumulátorokat tartalmaznak.

A lépés a lítiumelemek szállítására vonatkozó globális szigorításokat követi, amelyekre a repülés közbeni tűzesetek és egyéb incidensek aggasztó növekedése miatt került sor.

A Thai Airways, a Singapore Airlines és a Malaysia Airlines is azok között van, akik betiltották a mobiltelefonok, laptopok és egyéb eszközök töltésére is alkalmas lítiumos powerbankok használatát a repülés ideje alatt.

A hónap elején pedig Tajvan három vezető vezető légitársasága – az EVA Air, az UNI Air és a Tigerair Taiwan – is megtiltotta az utasoknak, hogy vezeték nélküli fülhallgatókat, például az Apple AirPods-ot, a feladott poggyászukba tegyék.

A Tigerair Taiwan szerint a hordozható elektronikus eszközöknek minősülő technológiai eszközök közé tartozik minden, ami lítiumelemet tartalmaz. Ide tartoznak a Bluetooth fülhallgatók, a kézi ventilátorok és hasonló eszközök. Amiket a légitársaság járatain csak kézipoggyászban lehet szállítani.

Az UNI Air szerint a fülhallgatók töltőtokjai szintén hordozható elektronikus eszközöknek minősülnek, ezért azok szállítása is tilos.

