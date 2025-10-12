Pár nap és nyugdíjazzák a Windows 10-et, mutatjuk mit kell tennie

Már egy ideje tudni, hogy a Microsoft október 14-én befejezi a Windows 10 támogatását. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a régebbi operációs rendszert futtató számítógépek használhatatlanná válnak, csupán azt, hogy alapértelmezés szerint nem kapnak meg fontos biztonsági frissítéseket, írja az Engadget.

Aki tehát biztonságban akarja tudni a gépét, annak három lehetősége van:

Ingyenesen frissít a Windows 11-re, ha a számítógépe kompatibilis az új rendszerrel Új számítógépet vásárol, ami kompatibilis az új rendszerrel Kiterjesztett biztonsági frissítést (ESU) kér, amellyel egy évvel tovább lehet használni a rendszert.

Az első lépés az, hogy megnézzük, naprakész-e a gépünk. Ehhez a Beállítások > Rendszer > Névjegy menüpontot kell megnyitni, majd legörgetni a használt verzió megtekintéséhez. Amennyiben van elérhető frissítés, azt rendszergazdai jogosultsággal telepíthetjük. Ha a rendszer felkínálja a Windows 11- re való frissítés lehetőségét, a legegyszerűbb ha azonnal megtesszük.

Előfordulhat, hogy nincs ilyen opció, ez esetben valószínűleg a számítógépe nem alkalmas az új rendszer futtatására.

Ebben az esetben a Rendszer > Windows Update fülre kell kattintani, és itt lehet regisztrálni a meghosszabbított biztonsági frissítésekre, ami Európában teljesen ingyenes, ráadásul még felhőalapú mentési funkciót sem kell bekapcsolni hozzá. Ahhoz, hogy plusz egy évig ingyen használhassuk a Windows 10-et, rá kell kattintani az Eszköz hozzáadása a kiterjesztett biztonsági frissítések fogadásához opcióra. Itt rá kell kattintani az Eszköz hozzáadása gombra, és kész is van. Egy év múlva azonban úgy tűnik, már tényleg elkerülhetetlen lesz a váltás.