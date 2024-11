Agresszív meggyőzési módszereket vetett be a Microsoft

A Microsoft hónapok óta próbálja meggyőzni a Windows 10 felhasználóit, hogy frissítsenek a legújabb operációs rendszerre, ugyanis 2025. októberében hivatalosan is elengedik a Windows 10 rendszer kezét. Néhány fogyasztó tapasztalata szerint a Microsoft pedig egyre agresszívabb trükköket dob be ezért – írja a Verge.

Az év elején a technológiai vállalat sokakban ellenérzést váltott ki, amikor teljes képernyős jelzéseket kezdett el alkalmazni annak érdekében, hogy figyelmeztesse a Windows 10 felhasználókat arra, hogy az eszközükön futó operációs rendszer támogatása hamarosan véget ér. A probléma csak az, hogy a Windows 11 rendszert kizárólag a 2018-ban vagy azután kiadott CPU-k támogatják, így a most használt eszközök közül több millió egyszerűen nem frissíthető hivatalosan.

Így a felhasználókat bújtatottan plusz kiadásokra próbálják rávenni.

Most pedig már úgy tűnik, nem is olyan bújtatott ez módszer, számos közösségi médiás tapasztalat szerint ugyanis a cég arra használja a teljes képernyős figyelmeztetéseket, hogy új, Copilot Plus PC-k vásárlására vegyék rá az embereket. Az internetes fórumokon terjedő képek szerint többek közt azt írják: ahhoz hogy „a tökéletes Windowst” kapja, „lépjen be az új Copilot Plus PC-k szintjére”. A további információ fület lekattintva pedig egy olyan promóciós webhelyen találjuk magunkat, amely az új Windows 11 PC-k képességeit mutatja be.

A Microsoft üzenete azonban elhallgatja azt a tényt, hogy a Windows 10 felhasználók továbbra is biztonságosan használhatják az operációs rendszert 2025. október 14-e után is. A Microsoft ugyanis először kínál kiterjesztett biztonsági frissítéseket a fogyasztók számára, jóllehet a Windows 10 felhasználóknak ezért extra pénzt kell majd fizetnie.