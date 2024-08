Magyar árak: ennyibe kerül a Google Pixel 9 és a Pixel 8a

A Google augusztus 13-án tartotta a Made by Google eseményét, ahol lerántották a leplet a Pixel 9 okostelefon sorozatról, a Pixel Watch 3 okosórákról és a Pixel Buds Pro 2 fülhallgatóról. Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben a vállalat készülékei (kivéve a hajlítható kijelzős Pixel 9 Pro Fold) hivatalosan is elérhetők lesznek Magyarországon (garanciával és szervízzel), továbbá korábbi információink szerint egyes modellek bekerülnek a Yettel kínálatába is. És ha ez még nem lenne elég, ahogy az hónapokkal ezelőtt már kiszivárgott, végre a középkategóriás Pixel 8a is megérkezik hazánkba.

Az új telefonokról és azok képességeiről itt írtunk részletesebben.

Google Pixel 9 árak Magyarországon:

Pixel 9 (128 GB): 379 990 forint

Pixel 9 (256 GB): 421 990 forint

Google Pixel 9 Pro árak Magyarországon:

Pixel 9 Pro (128 GB): 464 990 forint

Pixel 9 Pro (256 GB): 506 990 forint

Pixel 9 Pro (512 GB): 561 990 forint

Google Pixel 9 Pro XL árak Magyarországon:

Pixel 9 Pro XL (128 GB): 509 990 forint

Pixel 9 Pro XL (256 GB): 549 990 forint

Pixel 9 Pro XL (512 GB): 604 990 forint

Pixel 9 Pro XL (1 TB): 714 990 forint

A telefonok mától (augusztus 13.) előrendelhetők, a Pixel 9 és a Pixel 9 Pro XL augusztus 22-én kerül a Yettel Magyarország, az Alza.hu és az eMag kínálatába, a Pixel 9 Pro pedig szeptemberben kerül a boltokba.

Google Pixel 8a árak Magyarországon:

Pixel 8a (128 GB): 234 990 forint

Pixel 8a (256 GB): 259 990 forint

A Google a hazai árazást illetően nem volt szívbajos, hiszen a legolcsóbb Pixel 9 modell tízezer forinttal drágább lesz, mint a szintén idei Galaxy S24-széria legolcsóbb darabja a megjelenéskor, ugyanakkor az 1 terabájtos Pixel 9 Pro XL 35 ezer forinttal lesz olcsóbb, mint a szintén ekkora háttértárral szerelt Galaxy S24 Ultra a premier idején.

Érkeznek hazánkba a Google viselhető eszközei is: a 41 milliméteres Pixel Watch 3 induló ára 154 999 forint (Bluetooth/Wi-Fi), a 45 milliméteres modellnél 174 999 forintot kérnek a Bluetooth/Wi-Fi verzióért. A Pixel Buds Pro 2 fülhallgatóért pedig 104 990 forintot kell fizetni. A specifikációkért és részletekért ide kell kattintani.