Évtizedek óta nem látott erősségű napkitörést rögzítettek

Május közepén sokak meglepetésére Magyarországon is látni lehetett a sarki fényt. Az ennek hátterében álló napkitörés – amely olyan erős volt, hogy még az óceánban, 2,7 kilométer mélyen is érezni lehetett annak hatását – X8.79-es erősségű volt, ami az elmúlt hét év legerősebbje volt. Nemrégiben azonban ezt is sikerült felülmúlni, írja a hvg.

Az Európai Űrügynökség napszondája, a Solar Orbiter nemrég egy X12-es erősségű napkitörést mért, ami nemcsak a jelenlegi napciklus eddigi legerősebbje, de nagy valószínűséggel az elmúlt két évtizedben sem volt példa hasonlóra.

Ebből a Földön nem sokat lehetett érzékelni, ugyanis nem a bolygónk felé indultak el a Napból kiáramoló részecskék.

Laura Hayes, az ESA tudósa szerint erősségét tekintve az 1996 óta rögzített események között is biztosan ott van a tíz legerősebbkitörés között. Szerencsére a Solar Orbiternek sikerült rögzítenie az eseményt:

A mérések szerint a kitörés elérte az ESA és a japán űrkutatási hivatal, a JAXA közös műholdját, a BepiColombót, valamint a Merkúr bolygót is. Mindezt annak ellenére, hogy a két objektum egyáltalán nincs közel egymáshoz.

A Solar Orbiter a Vénusz közelében volt, és azt is elérték a Napból kiáramoló részecskék, az AR3664 napfoltból kiinduló napkitörés nagyenergiájú részecskéi pedig a Marsot is lebombázták: a NASA Mars Odyssey űrszondája nagyjából egy órán át nem tudta használni a kameráját.