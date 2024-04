A Samsung népszerű okosórájában is készülhet olcsósított változat

A Samsung kifejezetten népszerű okosóra-sorozata (Galaxy Watch) is FE kiadással bővül – írja az Android Headlines. Az FE a Fan Edition rövidítése, és a gyártó olyan termékekre biggyeszti ezt a jelzőt, amik valamilyen prémium kategóriás eszközön alapulnak, de olcsóbban, visszafogottabb képességekkel kerülnek forgalomba. Korábban találkozhattunk már ilyen okostelefonnal, fülhallgatóval és táblagéppel is, és a jelek szerint idén a Galaxy Watch okosórából is lesz FE változat.

Az eszközt az Android Headlines által megszerzett gyártói termékkódok (SM-R866F, SM-R866U és SM-R866N) buktatták le, amik egyrészt azt jelzik, hogy az óra elérhető lesz Európában, az Egyesült Államokban és Dél-Koreában is, másrészt arra utalnak, hogy a SM-R860F kódszámmal piacra dobott, 2022-es Galaxy Watch4 modelleken alapulnak. Tehát a Samsung vélhetőleg a két évvel ezelőtti órát átdolgozva dob piacra egy, a jelenleg kapható Galaxy Watch6 modelleknél valamivel olcsóbb eszközt.

Ez alapján arra lehet számítani, hogy egy Wear OS-t futtató okosóráról beszélünk, kerek kijelzővel és óratokkal, jó eséllyel nem fog hiányozni a forgatható lünetta sem, illetve várhatóan számos olyan funkció elérhető lesz rajta, mint a drágább nagytestvéreken.