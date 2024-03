Új nyelv alakult ki a világűrben

Furcsa keverék nyelvet beszélnek a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) az orosz és amerikai űrhajósok. Az úgynevezett runglish az orosz és az amerikai nyelv összeolvadását jelzi, ami elősegíti az orosz kozmonauták és az amerikai űrhajósok közötti gördülékenyebb munkakapcsolatot – írja az IFLScience.

A Nemzetközi Űrállomás az amerikai NASA, az orosz Roscosmos, a japán JAXA, az európai ESA és a kanadai CSA közös vállalkozása, ugyanakkor sokan az Egyesült Államokat és Oroszországot tekintik de facto vezetőnek – és ez az tükröződik az itt használt nyelvben is. Az angol az elsődleges nyelv az ISS fedélzetén, de minden űrhajóstól elvárt, hogy valamennyire értse az orosz nyelvet.

Ennek oka, hogy sokáig az orosz Szojuz űrszonda volt az egyetlen módja az űrhajósok szállításának, mielőtt megjelent volna a SpaceX.

Ennek megfelelően az űrhajó fedélzetén az ISS-re való indulás és onnan való visszatérés során minden gomb, tábla és eljárás orosz nyelven volt megadva. Az ISS legénységének tagjai gyakran nem ismernek minden nyelvet, amelynek képviselői a fedélzeten vannak, ami arra késztette őket, hogy dolgozzanak ki egy saját, a közös munkát elősegítő nyelvet, amely vegyíti az orosz és az angol szavakat, hangokat és kifejezéseket.

Peggy Whitson, amerikai biokémikus, aki első nőként kétszer is volt parancsnoka az ISS-nek elmondta, orosz kollégái volt hogy összekeverték a keddet és a csütörtököt (tuesday, thursday), ezért mindig meg kellett különböztetnie azokat. Mint azt a témával foglalkozó 2021-es tanulmány kifejti, nincs egyértelmű egyetértés arról, hogy mi határozza meg a Runglish-t. Egyesek egyszerűen rosszul beszélt angolnak tartják, míg mások azt állítják, hogy ez egy pidzsin nyelv.

A kifejezés egy olyan közvetítő szerepű keveréknyelvet takar, amely két vagy több nyelv ötvöződéséből jön létre, és amelynek alapjául a magasabb műveltségű vagy nagyobb számú lakosság anyanyelve szolgál.

A runglish egyébként nemcsak az űrben ütötte fel a fejét a történelem során. Az egyik terület, ahol a hibrid nyelv különösen elterjedt, a Brighton Beach, egy New York-i negyed, ahol nagy az orosz ajkú bevándorlók aránya. Nyelvek összeolvadására egyéb példák is vannak: ilyen például az Amerikában szintén igencsak gyakorinak számító spangol, amelyről Adam Sandler és Paz Vega főszereplésével már film is készült.