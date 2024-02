Ez a kütyü jelentheti az okostelefonok végét?

Hivatalosan is megkezdődött a barcelonai távközlési szakkiállítás, a 2024-es Mobile World Congress (MWC), ahol a nagy gyártók mellett néhány kisebb startup is feltűnt az újdonságaival. Ezek közül kiemelkedett az amerikai Humane vállalat, amely ugyan csak egy apró popup standon bújt meg az expó messze legnyüzsgőbb csarnokában, a médiafigyelem mégis rájuk irányult, amikor demonstrálták, mire képes az okostelefonok funkcióit egy gyufásskatulyányi szerkezetbe záró AI Pin.

A két volt Apple-alkalmazott által alapított cég eszköze egy elsősorban hangalapú utasításokkal kezelhető eszköz, melyet a ruhánkra tűzve érdemes használni. Kívánalmainkat – egy Qualcomm Snapdragon processzort használva – egy igen fejlett chatbot dolgozza fel, amely bár nincs kijelentve, de minden bizonnyal az OpenAI-Microsoft modelljein alapul. Az apró kütyü előlapján érintőfelület, egy kamera és egy LED foglal helyet – az eszközzel tehát fotók készítésére is lesz lehetőség, az égő pedig arra szolgál, hogy jelezze, ha a mikrofon be van kapcsolva.

Felmerül azonban a kérdés, hogy mégis hogy oldja meg a kütyü a vizualizációt, ami természetesen az okostelefonok alapja.

Nos, a cég megoldása egy kivetítő, ami a tenyerünkre tudja projektálni zöld színnel a térképet, vagy épp az általunk keresett újságcikket. A demonstráció során tényleg csak egy tenyeret használták kivetítő felületként, de a későbbiekben lehetséges, hogy akár egy sima falfelületre is ki lehet majd vetíteni a tartalmakat. A tenyér jelenleg azért elengedhetetlen, mert az ujjainkat használhatjuk a lapozásra, és egyéb műveltekre, de az Apple Vision Prónál látott csippentős megoldásban is lehet ráció hosszútávon.

Még egy fontos kérdés, ami válaszra várt, hogy hogyan lesz megoldva a fotók, videók, tárolása. A 13 megapixeles kamerával bíró kütyü 32 gigabájt belső tárhellyel rendelkezik, azonban ezt gyorsan tele lehet pakolni. Éppen ezért a gyártó lehetőséget kínál, hogy egy Humane.center elnevezésű felületre mentsük tartalmainkat, ami a beállítások elvégzését lehetővé tevő platform mellett felhő tárhelyként is szolgál.

Az aksi alapjáraton 5-6 órányi használatot tesz lehetővé, de egy mágnesesen csatlakoztatható, vagy épp csíptethető mini powerbank is megváltható lesz a kütyühöz, ami sokkal több üzemidőt tesz lehetővé.

Kétségtelenül futurisztikus megoldásról van szó, és a cégnek meg is gyűlt a baja a kivitelezéssel, hiszen a tavaly novemberben bejelentett márciusi megjelenést már most április közepére csúsztatták, ennél pontosabb dátumot pedig még ki sem tűztek.

A kiállításon kérdésünkre azt is elmondták a standnál, hogy az alapvetően csak a tengerentúlon, 699 dolláros áron kínált termékhez speciális mobilelőfizetés is szükséges, amit az USA-ban a T-Mobile kínál majd 24 dollárért. Ugyanakkor már európai távközlési cégekkel is tárgyalnak, így nem kizárt, hogy akár még idén eljuthatnak az első példányok az öreg kontinensre.