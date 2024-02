Duplájára nőtt az iPhone 15 aksijának élettartama

Az akkumulátorbotrány óta az Apple egyre transzparensebb az iPhone-okba épített lítiumion-akkumulátorok kapacitását illetően. A cég terméktámogatási oldala alaposan részletezi, hogy az iPhone-ok akkumulátorai normál körülmények között az eredeti kapacitás legalább 80 százalékát el kell hogy érjék bizonyos töltési ciklust követően is. Ez eddig egységesen 500 ciklust jelentett, most azonban az Apple az iPhone 15 szériánál 1000 ciklusra növelte ezt a paramétert.

A hwsw szerint az Apple azután változtatta meg az élettartam hosszát, hogy a készülékeket hónapokkal a bemutatója után újra valós használati körülményeket szimuláló teszteknek vetették alá. Ezeken pedig állítólag a vártnál jóval kedvezőbb eredmények születtek. A cég nyitva hagyta a lehetőségét annak, hogy korábbi típusok esetében is újrakalkulálják a várható élettartamot, így könnyen elképzelhető, hogy rövidesen más szériáknál is felfelé korrigál majd a gyártó.

Nem kizárt azonban, hogy a javítás azzal az EU-s döntéssel áll párhuzamban, amely a veszélyes elektronikai hulladék mennyiségének csökkentése érdekében hosszabb élettartamú eszközök gyártását és forgalmazását írja elő a cégeknek.

2025 nyártól a nagyobb háztartási gépekhez és televíziókhoz hasonlóan egyebek mellett az okostelefonok is energiacímkével lesznek ellátva, melyeknél már a legrosszabb hatékonyságot jelző kategória esetén is legalább 800 ciklusig kell tartania az aksinak az újkori kapacitás minimum 80 százalékát.

Az akkumulátorok élettartamának tekintetében persze sok múlik a felhasználón is. Így például érdemes elkerülni az éjszakai töltést, és a teljes lemerülést, illetve teljes feltöltést is, ahogy a túl forró és a túl hideg időjárás is rosszat tehet.